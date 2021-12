Pensando en las vacaciones, el Gobierno abrirá nuevos pasos fronterizos

La titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano, aseguró hoy que "los principales pasos fronterizos hoy están abiertos" tras las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, y consideró "improbable" que se vuelva a dar un escenario de cierre de fronteras debido al alto porcentaje de vacunación que registra la Argentina.



"Los principales pasos ya están abiertos. Ya se abrió el paso fronterizo de Gualeguaychú y el lunes se va a abrir Clorinda y el Aeropuerto Internacional de El Calafate", precisó la funcionaria esta mañana en declaraciones formuladas a Radio La Red.



El Gobierno nacional oficializó hoy la reapertura de otros dos pasos fronterizos internacionales de la provincia de Entre Ríos, lindantes con Uruguay, por medio de la Decisión Administrativa 1189 que lleva la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y fue publicada en el Boletín Oficial.

Florencia Carignano, titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).





Por la medida se autoriza la apertura como "corredores seguros internacionales" en la provincia de Entre Ríos para el ingreso a la Argentina del Puente Internacional General San Martín en la ciudad de Gualeguaychú (Argentina)-Fray Bentos (Uruguay) y el Puente Internacional General José Gervasio Artigas-Colón (Argentina)-Paysandú (Uruguay)



En tanto, Carignano recordó que mañana se reabren los pasos con Brasil para quienes "quieran cruzar por vía terrestre" y señaló que "los argentinos que ingresen al país tienen que presentar un PCR, si no tienen esquema completo tienen que hacer cuarentena" mientras que "los que tengan PCR y esquema completo, no tienen que hacer cuarentena".



Por otro lado, la funcionaria añadió que "los extranjeros sí o sí tienen que estar vacunados para entrar", y que "los que vengan de África se tienen que hacer un antígeno cuando llegan, y deben hacer la cuarentena".



Asimismo, dijo que desde el Gobierno nacional no ven "factible el cierre de fronteras porque tenemos un porcentaje de vacunación muy alto" y consideró esa posibilidad "improbable".



Los requisitos para el ingreso de argentinos y residentes en la Argentina por los pasos exigen esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso al país y PCR negativo realizado en el país de origen dentro de las 72 horas previas al paso.



La norma fue dictada luego de una reunión esta semana en Buenos Aires de los cancilleres de Argentina, Santiago Cafiero y de Uruguay, Francisco Bustillo.