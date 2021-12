La reacción de Cristina Pérez al video en el que Luis Petri anuncia que va por la gobernación

A través de las redes sociales el mendocino Luis Petri se despidió de la Cámara de Diputados pero lo hizo dejando claro que tiene una ambición en mente: ser gobernador de Mendoza. Así lo expresa en un video que recibió un sentido comentario de su pareja, la periodista de Telefé Cristina Pérez. "Orgullosa de usted", escribió la conductora televisiva con un emoji de corazón.

"Termina un ciclo como diputado, en el que lo deje todo en cada debate y en cada proyecto! Les agradezco a cada uno de ustedes por el apoyo y afecto en todos estos años! Voy a seguir luchando y defendiendo a mi amada Mendoza y nuestra querida Argentina! ¡Los abrazo!", escribió Petri y publicó un video en el que deja claro que comienza una nueva carrera.

"Hoy comienza una nueva etapa en mi vida donde quiero estar junto a los mendocinos. En cada rincón de mi provincia. Escuchándolos. Dándoles un abrazo y pensando la Mendoza que viene y que nos merecemos. Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza si los mendocinos me honran con su confianza para seguir transformándola y haciéndola un lugar para cumplir nuestros sueños", manifestó pensando en el 2023.

"Hoy finaliza mi mandato como diputado de la nación y no quería dejar de agradecerles por todo el apoyo y acompañamiento que he recibido durante este tiempo, pidiéndome que no afloje, que siga luchando o simplemente que le siga metiendo", sostiene el ahora exdiputado radical.

"Es un momento muy emotivo para mi. Dejo la Cámara con la satisfacción de haberlo dado todo. Y espero que ustedes hayan sentido lo mismo en cada proyecto que presenté y en cada debate que di", finaliza al mismo tiempo que promete "seguir peleando por nuestra querida Argentina con más fuerza y convicciones que nunca para defenderla".