El sorpresivo mensaje de Alberto Fernández ante Joe Biden

Alberto Fernández participó de la la Cumbre de la Democracia organizada por Joe Biden, mediante un mensaje grabado. El mandatario de Estados Unidos no invitó a China, Rusia, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

“La democracia hoy vive un momento singular, signada por extremos, por posiciones extremistas, su calidad institucional por momentos se debilita y eso es algo que debemos revisar y enfrentar con toda seriedad. Porque está visto que la democracia es el mejor mecanismo que existe para que los pueblos sean gobernados por quienes creen ser aquellos que son sus mejores representantes", comenzó su discurso Alberto.

Y añadió: "En Latinoamérica estamos viviendo un proceso singular, donde muchos países del continente van cambiando sus gobiernos y los procesos democráticos se van consolidando”.

Siguiendo con su discurso y en compañía de Santiago Cafiero, canciller, dijo: “Hemos vivido también un momento difícil. Hablo de Bolivia, nuestra querida república hermana. Bolivia ha padecido un golpe avalado por gran parte de la comunidad internacional y por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y pudo recuperarse y recuperar la democracia y hoy en día tiene vigencia plena la institucionalidad allí. Rescato eso, esa realidad de Bolivia en este día donde la democracia nos convoca, porque tal vez Bolivia sea hoy un buen ejemplo de la importancia de la democracia”.

“Democracia supone no intervención. La democracia es la mejor garante de la paz, la democracia no se impone ni con sanciones ni se impone por la fuerza. La democracia es como la paz, no se exporta. La democracia tampoco se impone. Es por sobre todas las cosas diálogo y ese diálogo hay que asumirlo en un ámbito de convivencia y esa mejor convivencia se valida día a día", indicó Alberto.

Si bien habló de Bolivia, Alberto Fernández no mencionó en ningún momento a Venezuela, Nicaragua, Rusia, China o Cuba.