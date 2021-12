El disparatado plan de un funcionario K para la deuda con el FMI

Claudio Lozano, director del Banco Nación e integrante del Frente de Todos, aseguró que la Argentina "no debe acordar" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió en cambio que el país "suspenda los pagos" al organismo internacional mientras continúen las negociaciones. Además señaló que arreglar en los próximos meses sería "un mal acuerdo" para reestructurar una deuda que presenta "un contenido geopolítico específico" vinculado al enfrentamiento entre Estados Unidos y China.

En declaraciones al canal C5N, Claudio Lozano opinó que el gobierno de Alberto Fernández "no tiene que acordar" con el FMI al menos en el corto plazo: "No tiene ningún sentido firmar un mal acuerdo. Se intentó que el Fondo reconozca su corresponsabilidad en la crisis argentina, pero está claro que no sucedió. Por ende, lo lógico en este contexto es que la Argentina suspenda los pagos y siga conversando, a la vez que ponga en marcha un conjunto de cuestiones que hasta ahora no ha aprovechado".

Sobre ese último punto, el dirigente de Unidad Popular recordó que le planteó hace unos meses a Alberto Fernández que el gobierno argentino recurra a instancias internacionales para resolver sus diferencias con el FMI: "Le propusimos ir a la ONU con el caso argentino, presentarse en la Corte Internacional de La Haya y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

"Dentro del país, también le insistimos en avanzar en el tema de las responsabilidades por el endeudamiento", añadió en relación a la causa judicial que se abrió hace varios meses contra el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Economía, Nicolás Dujovne, y otros funcionarios de la administración de Cambiemos que participaron de las negociaciones con el FMI para obtener un crédito de 57.000 millones de dólares..

Asimismo, Claudio Lozano cuestionó en duros términos la política económica del gobierno nacional y apuntó contra el ministro Martín Guzmán y las autoridades del Banco Central por la falta de reservas internacionales. "Si no tenemos reservas, hay que conseguirlas. Debemos discutir regulaciones del comercio exterior, del sistema financiero y de los mercados paralelos cambiarios. Hay que dejar atrás la política de dilapidación: Argentina perdió 4.000 millones de dólares de reservas en estos dos años por decisiones de política económica".

"Hay un fracaso que se debe reconocer para convocar al conjunto del Frente de Todos y empezar a hacer cosas diferentes a las que se hicieron en estos dos últimos años. No es una discusión financiera, sino política", concluyó.