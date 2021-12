Alberto Fernández, entre los palos a Mauricio Macri y las advertencias al FMI

El presidente Alberto Fernández aseguró que "la Argentina del ajuste es historia", al resaltar que en las tratativas con el FMI para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos "no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social" del país. Con esas palabras, el jefe de Estado buscó un tono implícito para referirse a las políticas aplicadas por la gestión de Mauricio Macri, en el marco del acto en conmemoración del Día de la Democracia y de los Derechos Humanos que finalizó hace minutos en Plaza de Mayo.



"Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso; no tengas miedo", subrayó y recordó que "muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina", para luego señalar, que "si el FMI me suelta la mano voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina".

Fernández además reivindicó el pago de la totalidad de la deuda externa con el FMI en 2005, realizada por el expresidente Néstor Kirchner, y aseguró que los gobiernos peronistas "no somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros". Fernández, además afirmó hoy que, “bajo el rótulo de los libertarios aparecen los xenófobos”, y señaló que democracia “es también no olvidar a los genocidas y a los que nos endeudaron”.

Promesas de recuperación frente a un país quebrado

Que casi la mitad de la población argentina se encuentre bajo la línea de pobreza no es un aspecto excluido en el discurso del presidente Alberto Fernández. “Haré todo lo que esté a mi alcance para que la distribución del ingreso mejore, el salario crezca y las ganancias no queden en el bolsillo de unos pocos", dijo Fernández al referirse a la necesidad de encontrar consensos para lograr una mayor equidad en la distribución del ingreso. En ese sentido, el presidente convocó a todos los sectores a "construir otra Argentina, una Argentina libre, justa y soberana como siempre hicimos los peronistas", al hablar esta tarde en un acto en Plaza de Mayo, en conmemoración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos.

En un contexto con cifras preocupantes en relación al desempleo, el primer mandatario apuntó que su Gobierno hará "todo lo necesario para que cada argentino tenga un empleo digno" y ratificó que para su gestión "primero están los más postergados".