La feroz chicana de Elisa Carrió a Martín Lousteau

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, salió con los tapones de punta y le respondió al senador nacional Martín Lousteau, que la había acusado de ser "funcional al kirchnerismo", al recordarle su pasado como funcionario de Cristina Fernández de Kirchner y le pidió que "se calme" frente a las internas en Juntos por el Cambio.

Durante una entrevista en el programa W Ver y Rever, del canal TN, Elisa Carrió fue consultada sobre las declaraciones de Martín Lousteau por haberla acusado de ser "funcional al kirchnerismo" con sus discursos y querer provocar internas en la coalición opositora.

"No puedo contestar eso. Lo que sé es que cuando fuimos candidatos a diputados en la interna, yo le permití entrar en la política. Todos lo recuerdan por ser el autor de las retenciones móviles y del escándalo con el campo. Yo nunca fui kirchnerista ni funcionaria. Cálmense chicos, porque la historia... Decir funcional al kirchnerismo... no es así. Yo quiero la unidad. Hay nuevas generaciones de 'hijos de p'", detalló con cierto tono irónico.

Por otro lado, Carrió se refirió a sus diferencias con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y señaló que "siempre contará con mi apoyo" aunque en el marco de "un contrato moral". Asimismo, si bien remarcó que la amistad de Larreta con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la "espanta", reconoció que el dirigente opositor "nunca le contesta el teléfono" al líder del Frente Renovador.

En tanto, la exdiputada nacional calificó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Los Sauces - Hotesur como "un acto doloso y de impunidad" porque "lo que un tribunal oral no puede hacer en el código procesal es violar el debido proceso legal". De todas formas, aseguró que "el plan del impunidad" de la vicepresidenta "va a fallar" en algún momento, y remató: "Toda la Justicia argentina debe saber que el pueblo va a ir contra la Justicia. No está tocado un juez, está tocada la Justicia de una manera nunca vista. La sociedad tiene que poner el cuerpo pacíficamente, es la hora del pueblo".

En ese sentido, remarcó que "el operativo final del plan de impunidad de Cristina es elegir a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema de Justicia" para que le garantice a la vicepresidenta "una especie de amnistía".

Finalmente, Elisa Carrió pidió que el Gobierno logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que sea avalado por la oposición: "Hay que acordar con el Fondo. El Gobierno no tiene elementos porque no tiene plan, pero se verán las condiciones y se votará sí o no, pero hay que darle certeza a la Argentina. Esta responsabilidad no es una cuestión de quién paga el precio, porque si no hay acuerdo, el precio lo va a pagar toda la Argentina".