Rodolfo Suarez explicó por qué cree necesario una derrota contundente del kirchnerismo

En la recta final de la campaña, el gobernador Rodolfo Suarez visitó MDZ Radio como candidato a senador nacional suplente. El mandatario mendocino ha sido una de las caras más visibles de la campaña electoral de Cambia Mendoza y desde la oposición han aprovechado eso. El Partido Verde, el Frente de Todos y otras fuerzas han intentado provincializar la campaña haciendo eje en problemas de la gestión de Suarez, como inseguridad o la situación de la OSEP.

En el plano político, Suarez aseguró que luego de la derrota del Frente de Todos en las PASO el mercado reaccionó de forma favorable hasta que se dio la crisis interna en la Casa Rosada. Por eso, afirmó que es hora de enterrar al kirchnerismo. "La derrota del kirchnerismo tiene que ser contundente porque es la manera de cambiar", subrayó.

"Los cambios duros que hay que hacer necesitan a todos en una mesa de diálogo. Espero que el Gobierno tenga la responsabilidad de escuchar las urnas y marque un cambio de rumbo, con un dialogo sincero y no fanático", agregó.

"¿Quién va a mandar en el país? ¿Va a mandar la vicepresidenta? ¿Va a mandar el presidente? ¿Van a convocar a la oposición?", disparó en otro pasaje de la entrevista en Uno Nunca Sabe.

Por otro lado, Suarez remarcó que la gente va a ir a votar pensando más en lo nacional que en lo local porque el principal problema que enfrentan es no llegar a fin de mes. A pesar de ello, aclaró que no tiene problema de defender todo lo que han hecho en la gestión provincial.

"Todos tenemos problemas para llegar a fin de mes y eso es lo que prima a la hora de votar. Nosotros no tenemos problema de defender nuestra gestión y el manejo que hicimos de la pandemia", subrayó. "Esto no va a cambiar si no tenemos a todos en una mesa de diálogo. Por eso la derrota contra el kirchnerismo tiene que ser dura. Para que el sacudón sea fuerte", aseveró.

"Como puede ser que nos saquen subsidio para transporte y le den al AMBA o a La Pampa porque quieren meter dos senadores para mantener el quorum propio. Eso en un país serio no puede pasar. No puede existir", subrayó y se refirió a la expresión de Alberto Fernández de integrar Córdoba al país.

"Tenemos gobiernos como los de CABA, Córdoba, Mendoza que son castigados por votar distinto y el presidente parece que piensa que no pertenecemos a la Argentina. Eso es una barbaridad. No somos territorio hostil. Territorio hostil es donde están los mapuches que no están haciendo nada en el sur y si no paran vamos a tener mapuches pidiéndonos la calle Arístides y los van a desalojar a ustedes. Estas cuestiones hay que tomarlas con seriedad y no con fanatismo ideológico como el que tiene el gobierno", remarcó.

En cuanto a las críticas que se han hecho desde la oposición al manejo de Seguridad, Suarez sostuvo que los indicadores muestran que siguen bajando los delitos violentos. "Hemos bajado los homicidios, hemos bajado los robos agravados. Ha aumentado el raterío, el robo de cubiertas, etc. y tiene que ver con los problemas económicos y el índice de pobreza", manifestó.

"El delito es multicausal. Las crisis sociales llevan a un aumento de la delincuencia", aseveró. "Sin lugar a duda los contextos sociales que forman la cultura en un determinado tiempo y lugar hacen a esta cuestión. Es un tema complejo que nosotros trabajamos. Pero tenemos que tener un país donde haya inversión, donde haya crecimiento", agregó.

Además, se refirió a otras de las críticas que han esgrimido desde la oposición en la campaña: la situación de OSEP. El mandatario aclaró que se mantienen las prestaciones y el equilibrio en la obra social del empleado público y atacó duramente al kirchnerismo. "El kirchnerismo pasó del carnaval y el carpool a la agresividad contra este Gobierno. El kirchnerismo tiene cooptado al peronismo. Nosotros en OSEP mantenemos las prestaciones y emitimos una letra para asistirla y mantener el equilibrio", manifestó.

El gobernador habló sobre su estado de salud y explicó por qué se operó en Buenos Aires de su arritmia cardíaca. "Me operé en Buenos Aires porque la tecnología estaba solo en Buenos Aires. Porque allí se hacen tantas intervenciones por día", manifestó y dijo que en el sistema público de Mendoza no se encuentra esa tecnología. "Estoy en una etapa de reposo activo. No puedo hacer deporte y estoy con una medicación. Pero me siento muy bien", remarcó.

Otro tema local que se animó a explorar fue el de la minería y reconoció que no hay consenso social para avanzar. "Hubo un movimiento importante que marcó que no hay consenso social para la minería. Se dijo en la calle que no se quiere", esgrimió.

Si bien dijo estar convencido de la necesidad de que Mendoza tenga minería, aclaró que ha dado por terminado el tema. "Para que esto se pueda hacer tiene que haber consenso social. No pudimos explicarle a la gente que esto se puede hacer bien. Se hizo una campaña del miedo con cantantes internacionales que decían que iban a abrir la canilla e iba a salir cianuro, lo cual es mentira. Todo lo que se generara se tenía que gastar en optimizar el uso del agua. No como ahora que mucha gente que necesita agua y no la tenemos. Este tema lo he dado por terminado", sentenció.