La inesperada foto que deja a Victoria Tolosa Paz aún más cerca del abismo

A menos de una semana de las elecciones legislativas el Frente de Todos platense se colgó un collar de melones con la aparición del exintendente Pablo Bruera haciendo campaña para Victoria Tolosa Paz. En el búnker de campaña del Frente de Todos rezan para que la foto no cause un impacto negativo en el ya esquivo electorado platense, por lo bajo afirman que la aparición pública del exintendente es un tiro en los pies.

En los ámbitos políticos platenses, tanto oficialismo como oposición, están tratando de descifrar el significado de la foto donde se lo ve Pablo Bruera militando en una mesa partidaria, sonriendo con la boleta de Tolosa Paz en mano y haciendo la icónica “V” de la victoria. Desde el oficialismo platense, es decir Juntos, la primera reacción fue de sorpresa y en los pasillos de la municipalidad más de un candidato decía con tono picaresco: “Cerrame la 8, terminó la campaña”.

Pablo Bruera y la foto de la discordia.

Mientras que por el lado del Frente de Todos están evaluando los daños colaterales, no son pocos los que sostienen que la aparición de Pablo Bruera es un pase de facturas al kirchnerismo y a La Cámpora por haber dejado a su espacio prácticamente fuera de la campaña.

Lo cierto es que la foto del exintendente corrió como reguero de pólvora en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp, provocando un malestar generalizado en los vecinos de la Ciudad de las Diagonales y mas en los barrios que perdieron todo en la inundación del 2 de abril del 2013.

Recordemos que Pablo Bruera fue el intendente de La Plata durante la trágica inundación del 2 de abril del 2013 que dejo el luctuoso saldo, según la investigación del ex Juez Luis Arias (hoy encabeza la lista de concejales del Frente de Todos), de 89 víctimas fatales, miles de evacuados y millones de dólares en pérdidas materiales.- Otra investigación encargada por el entonces gobernador Scioli, conocida como el informe Matzkin, duplico el número de víctimas fatales, incluyendo menores de edad entre los fallecidos-

Los Platenses tienen memoria y no olvidan la tragedia del 2013 y menos que Pablo Bruera mintió en la noche de la inundación. El entonces jefe comunal, publico esa noche una foto en Twitter asegurando que estaba en La Plata recorriendo los centros de evacuados ayudando a los vecinos que habían perdido todo, cuando en realidad estaba tomando sol y disfrutando de las playas de Brasil en momentos donde media Ciudad de La Plata colapsaba bajo el agua. Una sumatoria de hechos que lo llevaron a perder las elecciones en el 2015 y al exilio político quedando fuera de los radares por cerca de 7 años. Algunos, afirman que ante el rechazo que provocaba su presencia se habría mudado de ciudad ¿Sera por los emprendimientos que tiene en la Ciudad de Chascomús?

MDZ intento hablar con referentes y candidatos del Frente de Todos en la Plata, para preguntarles que significado tiene la aparición en el tramo final de la campaña del exintendente Pablo Bruera. Ninguno quiso hablar del tema en ON con la excusa de que no pueden hablar de ese tema a días de las elecciones. Pero en OFF afirman que la foto no le hace nada bien a la campaña, algunos dicen que es un salvavidas de plomo, un collar de melones, otros sostienen que es pianta votos y se preguntan ¿Qué necesidad tiene de aparecer ahora? Los dirigentes más cercanos al ex intendente tratan de armar una defensa, esgrimiendo que es un militante Peronista y que tiene derecho a militar, aunque reconocen que no es mejor momento para su regreso. Los más enojados son los referentes del ex juez Luis Arias, candidato a primer concejal, comparan el regreso de Pablo Bruera como un zombi de la serie The Walking Dead, afirman que mientras ellos buscaban los muertos de la inundación los Bruera se encargaban de esconderlos.

Lo cierto es que mientras el Frente de Todos trata de minimizar el efecto que puede provocar la foto de Pablo Bruera en el electorado Platense, en Juntos festejan con bombos y platillos el regreso del ex intendente.