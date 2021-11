El duro calificativo de Rodolfo Suarez para el proyecto estrella de Anabel Fernández Sagasti

En la recta final de la campaña electoral, el gobernador Rodolfo Suarez disparó munición gruesa contra Anabel Fernández Sagasti. El mandatario no solo señaló que el kirchnerismo tiene cooptado al peronismo y que es necesario derrotarlo con contundencia, sino que además criticó directamente a la candidata a senadora nacional. Específicamente, se refirió al proyecto que Fernández Sagasti le presentó para establecer parámetros fijos para aplicar restricciones durante la pandemia.

"El proyecto de Fernández Sagasti para manejar la pandemia era un bolazo. Estaríamos todos encerrados. Lo dije y te lo digo", disparó el jefe del Ejecutivo en MDZ Radio.

"¿Cómo vas a manejar una pandemia que es compleja, impredecible y cambiante con una norma fija? No aportaba nada", agregó Suarez y dijo que en realidad se trató de una puesta en escena del kirchnerismo mendocino.

"Era querer mostrarse políticamente como que colaboraban con el Gobierno", sostuvo Suarez en diálogo con Uno Nunca Sabe. Pero más allá de la crítica dijo que es necesario que exista diálogo aunque dio a entender que ese diálogo debe darse sin el

"Yo como filosofía de vida confío. Confié en el primer presupuesto y me llevé un chubasco importante. Hasta me llamaron de Buenos Aires para pedir cosas que dije que no tenían nada que ver con el presupuesto. Perdimos los créditos para GIRSU, etc", lamentó el mandatario provincial.

"Lo que está pasando nos tiene que llamar a la reflexión de que hay que confiar. No hay más margen. No va a venir un salvador. Argentina tiene por delante un proceso duro. Yo tengo mucho diálogo con ciertos sectores del peronismo. Dos me llamaron para ver cómo estaba de salud", agregó y dijo que es necesario derrotar duramente al kirchnerismo para que el presidente Alberto Fernández cambie el rumbo y deje de lado el fanatismo ideológico.

"Como puede ser que nos saquen subsidio para transporte y le den al AMBA o a La Pampa porque quieren meter dos senadores para mantener el quorum propio. Eso en un país serio no puede pasar. No puede existir. Tenemos gobiernos como los de CABA, Córdoba, Mendoza que son castigados por votar distinto y el presidente parece que piensa que no pertenecemos a la Argentina y eso es una barbaridad. No somos territorio hostil. Territorio hostil es donde están los mapuches que no están haciendo nada en el sur y si no paran vamos a tener mapuches pidiéndonos la calle Arístides y los van a desalojar a ustedes. Estas cuestiones hay que tomarlas con seriedad y no con fanatismo ideológico como el que tiene el Gobierno", finalizó.