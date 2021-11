Crimen del kiosquero: Horacio Rodríguez Larreta se refirió a la edad de imputabilidad

El asesinato del kiosquero Roberto Sabo durante un asalto en Ramos Mejía sigue generando discusiones tanto sociales como políticas. El que se expresó al respecto este martes fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien hizo referencia a la edad de imputabilidad de los delincuentes, un tema siempre polémico y que vez que un menor comete un delito vuelve a los primeros planos.

Si bien el asesinato del comerciante de La Matanza fue perpetrado por un adulto de 30 años, que fue detenido y arriesga una pena elevada ya que fue imputado por el delito de homicidio agravado criminis causa y por robo calificado en dos hechos -por los vehículos sustraídos para escapar de la escena del crimen-, portación ilegal de arma de fuego y de arma de guerra, su cómplice era una joven de apenas 15 años de edad.

La joven, que por su edad es inimputable, fue aprendida junto a Leandro Daniel Suárez y quedó a disposición del fiscal Pablo Insúa, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del mismo Departamento Judicial, quien la derivó al Instituto Centro de Admisión y Derivación de Jóvenes de San Martín, donde quedó alojada.

Al respecto, Larreta consideró que "no puede ser que no sea punible un chico de 16 años que comete un crimen". Sin embargo, destacó que "con menores para mí no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial".

"Tiene que ver con la educación pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente. Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible”, dijo Larreta en diálogo con radio Metro 95.1.