"Algo huele mal en la administración de Maipú"

El departamento gobernado por el intendente, Matías Stevanato, que luce una esplendida gestión cultural y de sociales, se olvida de los servicios básicos de los vecinos y se embandera en el silencio.

Algo huele mal allí, y es análogo a la administración de Maipú, no solo me refiero a los olores cloacales o el color turbio del agua sino a la queja de los habitantes.

Por ejemplo, los vecinos del barrio San Eduardo, del barrio Barrieros, del barrio Banderas, barrio Vargas, barrio La Colina y los habitantes de San Roque, entre otros, que se quejan del agua estancada en las acequias que no se limpian, generando olores pestilentes de estancamiento y mucha basura acumulada. Como también se quejan del mal manejo de la obra pública, cordones que se rompen para nunca más recibir la condescendencia del arreglo, pozos rellenados con alquitrán, paliativo de corta duración, lo cual no tiene capacidad subsistir masa de Ni hablar de la obra en la calle Maza, punto neurálgico, dos meses cerrada, dos veces abierta y vuelta a hacer, ninguna vez planificada.

En estas cuestiones, que tienen que ver directamente con las competencias municipales, obras municipales, limpieza y sanidad pública, fallan.

Como también falla el Municipio abandonando a su suerte los espacios públicos comunes, el Parque Metropolitano, hace bastante no tiene la suerte de ser asistido con corte de yuyos, malezas y menos del pasto, las ciclovías son abordas por estos y se desdibujan los caminos que deben ser de los vecinos y no de los pastos.

Maipú ha vivido una acelerada expansión de desarrollos inmobiliarios en terrenos que antes fueron fincas, olivares, bodegas, etc. Discusión sobre el ordenamiento territorial y la planificación para otro momento ya que si bien cuenta con un plan de ordenamiento, el mismo no está en vigencia no se está trabajando desde la comuna en la materia, pese a que es un departamento con muchos nuevos habitantes y barrios. Asimismo el Municipio no ha estado ni está a la altura de ofrecer una gestión ordenada de la recolección de residuos por fuera de estos complejos, cuyos vecinos, tanto como los barrios aledaños, sufren las consecuencias y la incomodidad.

La gestión de Stevanato no puede con las competencias más básicas que hacen a las nociones más arcaicas de la gestión municipal.

Prefiere limitar la actividad de los preventores al tránsito y mal asistir los asentamientos inestables y usurpaciones, cuando no, alentarlas. Las movilidades de preventores permanecen horas estacionadas en la playa de la comuna, mientras hay zonas desprotegidas. Luego el intendente se victimiza sobre la “desprotección provincial” en seguridad. Sin percibir que esto hace a aspectos que se deben gestionar en orden con la seguridad ciudadana.

Las tareas de urbanización como poda de árboles, orden e iluminación, cierre de loteos fiscales y gestión de inmuebles abandonados, arquitectura e infraestructura municipal son básicas bajo el paradigma de la seguridad, ya que todo hace a la seguridad ciudadana y está en sus manos, sin embargo prefiere culpar antes de hacer.

La realidad de otros municipios da legitimidad al relato anterior, Goody Cruz y Ciudad lo hacen pero además han avanzado con Centros Estratégicos de Videovigilancia, operados con trabajadores municipales en contacto directo con la policía de Mendoza, y con programas especiales, uno de ellos, “ojos en alerta”.

Todo esto es de naturaleza preventiva, lo pueden llevar a cabo los municipios y hace a la seguridad primara que algunas administraciones territoriales optan por esquivar. Solo las ciudades municipales consolidadas en estos aspectos y con planificación que mire un poco más allá son las que minan posible crecimiento y desarrollo

En cuanto a la administración de las cuentas públicas, mismo municipio que denuncio “desequilibrios financieros” hace unos meses para congraciarse con la empatía partidaria nacional a través de los desembolsos dinerarios discrecionales, no tiene problemas en mostrarse muy dadivoso pre electoralmente.

El populismo peronista

De esto habla el reparto máquinas de coser, materiales deportivos, y hasta bolsas de alimentos, esto último demostrando lo mal que este país está llevando la economía, con una inflación galopante, que la emisión monetaria descontrolada a que nos tiene acostumbrado el gobierno nacional, pero que reina en el interregno 12/09D - 14/11D, acelera aún más.

El carácter electoral es claro, y se visibiliza en el ejemplo de los bonos que han venido disponiendo a favor de sus “mal remunerados” trabajadores municipales.

Así lo informa su personal:

Frente a salarios municipales en general bajos, que no logran ni cerca dar batalla a la inflación, el anfitrión comunal le responde con “bonos”, que permitan un sometimiento esclavizante, cosa que parece no le daría el incorporar esos montos al sueldo básico, dignificando la tarea municipal y sobre todo a su titular.

A esto se suma las listas repartidas a los trabajadores indicando las personas que deben llevar a votar, los aprietes y extorsiones y las atribuciones de culpa, como si ellos fueran responsables de la mala elección del partido del que es socio su intendente.

Para terminar de legitimar la utilización analógica del inicio, digo, que parece que también fallan en los actos partidocráticos propios.

El pasado 22 de octubre a las 19 hs el intendente de Maipú invitaba a un evento público donde daría datos del proyecto en marcha en la estación General Gutiérrez del Metrotranvía. Resulta que a medianoche se produjo un corte de energía en la Estación Gutiérrez y esto habría estado motivado en una conexión clandestina y rudimentaria hecha con alambre ese 22 de octubre para poder tener electricidad en el evento mencionado donde pondrían una pantalla LED de grandes dimensiones.

El mismo Municipio que tiene protocolizado el trámite para que terceros que quieran realizar eventos en espacios públicos obtengan autorización para bajada de luz y/o otros requerimientos, lo que juzgo como positivo en orden a una adecuada gestión de riesgos, procurándose clandestina e ilegítimamente la electricidad en un acto propio.

Pero como si todo esto fuera poco, padres de alumnos de escuelas de fútbol de Maipú denuncian públicamente que desde el municipio ofrecen beneficios económicos a cambio de que voten la gestión del actual intendente.

Los Municipios tienen a su cargo la administración de los intereses y servicios locales más próximos al ciudadano, son lo que la justicia de primera instancia es para el servicio de justicia y lo que los centros primarios de atención son para el servicio de salud.

Ejercen jurisdicción sobre todos los bienes de uso público municipal, plazas, calles, caminos, puentes, calzadas, paseos públicos; tienen a su cargo el alumbrado público, numeración de, construcción de desagües, cloacas, desinfección del aire y agua y las obras necesarias para evitar inundaciones incendios y derrumbamientos; la conservación y construcción de cercas y veredas en predios sin dueño conocido; obligaciones relativas a la higiene, moralidad, ornato, vialidad vecinal, administración comunal y hasta el bienestar económico de sus habitantes y demás objetos propios de su institución.

Tienen a su cargo la seguridad pública en el marco de su competencia, y la organización de los preventores y el tránsito municipal.

Aunque de un tiempo a esta parte en algunos municipios dichas competencias principalísimas parecen desdibujadas, son fundamentales para el vecino de a pie.

Por esto la ciudadanía debe estar cada vez más atenta a estas proyecciones de gastos municipales y su ejecución, tanto como a sus desvíos hacia cuestiones fútiles y no sustanciales o fundamentales. Puesto que aunque poco visibilizado esté, las administraciones municipales deben gestionar para ser y volver a ser, la red de contención primera.

Mercedes Rus

Senadora Provincial (UCR)