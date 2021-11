Sergio Berni se jactó de tener 150 delincuentes abatidos en su gestión

Mientras cientos de personas marchan reclamando por la inseguridad en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se jactó de una curiosa estadística en una entrevista radial con Jorge Rial.

"Créame que a mí no me tiembla la mano a la hora de enfrentarnos con estos delincuentes. No quiero cometer un exabrupto ni una mentira, pero si no me equivoco, desde que empecé la gestión, tenemos casi 150 delincuentes abatidos en enfrentamientos", aseguró Berni.

"Le voy a decir una cosa, no lo digo con orgullo, eh; sino con la certeza y la firmeza de darle la instrucción a nuestros policías para que hagan dentro de la ley todo lo que haya que hacer. Y la ley no ha castigado a ninguno de esos 150 policías que abatieron a esos delincuentes", agregó el ministro bonaerense.

Sergio Berni aseguró que no le tiene miedo a la mano dura.

Berni también se refirió a las declaraciones del candidato liberal José Luis Espert, quien pidió bala para los delincuentes y transformarlos en "un queso gruyere" tras el asesinato de un kiosquero en Ramos Mejía.

"La verdad que yo no voy a entrar en una discusión que no tiene sentido. Le explico por qué y yo pienso peor que Espert, eh...", sostuvo Berni.

Y añadió: "Una cosa es Espert, que mira todo por televisión, y otra soy yo, que estoy todos los días en los barrios trabajando. Le puedo asegurar que soy peor en ese sentido. Pero tenemos una ley magna que es la Constitución y está hecha para respetarla. El sistema constitucional de nuestro país habla de la rehabilitación de los presos".

"Nosotros vemos que el 90% de los delitos de este tipo es producido por gente que ya estuvo detenida, es reincidente", comentó Berni.

Y cerró: "La función de la cárcel no es, para nuestra Constitución, un método de castigo, sino un método de resociabilización. Por lo tanto, no estamos dando mandato con un cumplimiento constitucional que es resociabilizar. Además, liberamos a la calle gente que sigue siendo potenciales delincuentes".