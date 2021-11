La ciudad donde se dará la última batalla en la cruda campaña electoral

En la recta final de las legislativas del domingo, la Ciudad Capital será el centro del escenario político bonaerense con la mirada puesta en el país. El oficialismo y la oposición eligieron a La Plata para sus cierres de campaña. Los días elegidos por el Frente de Todos y Juntos son miércoles y jueves; ambas fuerzas políticas, que concentran más del 70 por ciento del electorado, pondrán toda la carne en el asador pensando en el domingo.

El Frente de Todos cierra su campaña local el miércoles en el Paseo del Bosque, frente a la cancha del Lobo. El acto lo va a encabezar Victoria Tolosa Paz, acompañada de los candidatos provinciales a diputados por la octava encabezados por Ariel Archanco y el ex juez Luis Arias quien encabeza la lista de concejales. El cierre de campaña platense es un día antes del acto de cierre de campaña nacional de El Frente de Todos en la localidad bonaerense de Merlo, donde estarán presentes todos los candidatos y el presidente Alberto Fernández será el encargado de cerrar la campaña.

Victoria Tolosa Paz junto a Máximo Kirchner.

La estrategia del Frente de Todos en La Plata esta enfocada en la fidelización del voto propio. El objetivo este puesto en no perder el 33% de los votos que cosecharon en las PASO, de mantenerse estos números y si Juntos no saca mas del 50 % de los votos, el Frente de Todos lograría 3 bancas en la cámara de diputados Bonaerense y 5 escaños en el Concejo Deliberante platense.

Objetivo difícil de cumplir si es que se dan los resultados que vaticinan las encuestas. Según los últimos sondeos de opinión al Frente de Todos le costaría llegar al 30% del electorado, algunos encuestadores se animan a afirmar que el peronismo platense haría su peor elección, marcando un nuevo piso histórico. Y Juntos estaría superando los 50 puntos.

Escenario que gana no se toca

Por el lado de Juntos el cierre de la campaña Bonaerense es el jueves en el mítico Club Atenas, ubicado a metros del centro geográfico Platense en calle 13 entre 58 y 59. Los principales oradores serán el primer candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Diego Santilli y el neurocirujano Facundo Manes, la apertura del acto será responsabilidad del Intendente Platense Julio Garro, se esperan arengas a la militancia del Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta y del Presidente del Radicalismo Bonaerense Maximiliano Abad. También hablaran los candidatos locales encabezados por el primer candidato a Diputado Provincial por la Región Capital Fabian Peredchodnick y Javier Mor Roig cabeza de la lista de Concejales.

Facundo Manes, Diego Santilli y Graciela Ocaña.

El lugar elegido por Juntos es el mismo que utilizaron para el cierre de las Paso. Haciendo eje en el estigma futbolero “escenario que gana no se toca”. El escenario será circular y la arenga de los candidatos estará centrada en llamar a la ciudadanía a votar el domingo, buscando el voto de quienes no votaron en las primarias o votaron por otras fuerzas políticas, remarcando la idea que “La elección no está cerrada”.

En la ciudad de La Plata las encuestas favorecen ampliamente a la lista “militada hasta que duela” por el Intendente Julio Garro. Según la encuestadora DC dirigida por Aníbal Urios la diferencia a favor del Colorado Santilli sería mayor a los 20 puntos. De confirmarse estos números serian escasas las chances de Victoria Tolosa Paz de pelear por la intendencia de la Ciudad de las Diagonales en el 2023.