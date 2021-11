La agresiva amenaza de Luis Juez contra Alberto Fernández tras sus dichos sobre Córdoba

Luego de que el presidente Alberto Fernández asegurara que Córdoba "debe integrarse al país de una vez por todas" el candidato a senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, salió a criticar al mandatario. Y fiel a su estilo, lo hizo de forma contundente. “No seas boludo maestro. Damos mucho más de lo que nosotros recibimos", disparó en Radio Mitre. Pero luego fue un paso más allá en una entrevista con Radio Metro amenazó con "cagarlo a trompadas".

"No me calentés la oreja porque lo voy a cagar a trompadas hoy. Qué querés que te diga. Pone en duda el audio y a la noche lo niega. Pero bueno, es Alberto Fernández. Qué tipo patético", esgrimió filoso e hizo una propuesta extravagante. "Me encantaría llevarlos a él y a Cristina a cococho para que vean lo que es Córdoba. La plata que ganamos para que él reparta planes", manifestó.

Juez calificó de "payaso" al jefe del Ejecutivo y le pidió que no le tome el pelo a los cordobeses. “Demasiado piolas somos los cordobeses con ustedes. Demasiado bien nos portamos para que este mamarracho nos falte el respeto”, manifestó.

"No nos tome el pelo, presidente”, remarcó Juez y dijo que no le sorprende la forma de expresarse del mandatario. “Debería tratarnos con mayor respeto, pero no podemos esperar de otra cosa de Alberto Fernández”, sostuvo.

“No nos separamos de la Argentina, son los gobiernos nacionales que maltratan al interior. Nosotros aportamos para que ellos se mantengan en la política”, afirmó Luis Juez.

El candidato a legislador nacional se mostró esperanzado con que este 14 de noviembre los argentinos le den un mensaje en las urnas al gobierno nacional y remarcó que Cristina Fernández podría perder el quorum en el Senado.