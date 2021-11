Crimen del kiosquero: durísima crítica de Patricia Bullrich al Gobierno

En medio de la conmoción por el asesinato del kiosquero ocurrido el domingo en Ramos Mejía, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich criticó en duros términos al Gobierno y sostuvo que "los delincuentes están nuevamente empoderados" y que "han vuelto con la idea de que la calle es de ellos".

"La calle les da poder y le saca poder a las fuerzas de seguridad. Les resta capacidad de acción frente al miedo que les provoca las sanciones que pueden tener", resaltó Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia.

La presidenta del PRO sostuvo que la doctrina del Gobierno le otorga poder al delincuente, mientras le quita peso y capacidad de acción a las fuerzas de seguridad. La exministra aseguró que el Gobierno "cree más en los delincuentes que en las víctimas" y ve a las fuerzas de seguridad "como sus adversarios y enemigos".

Patricia Bullrich criticó en duros términos al Gobierno tras el crimen del kiosquero.

Bullrich recordó la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle fondos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de crear un fondo de seguridad para financiar la policía provincial. "Gastan millones y millones de pesos en platita electoral y no en los patrulleros que se rompen, las fuerzas de seguridad no tienen atención. Me gustaría saber dónde está ese fondo, quién lo administró, y en qué se tradujo", agregó.

"El populismo cree que con cumbia le puede dar a la gente un minuto de alegría contra la muerte. Es una mirada de cortoplacismo. No valoran que la ciudadanía miraría mucho mejor que el dinero esté invertido en seguridad, en patrulleros", añadió Bullrich.

Tras la entrevista, Bullrich escribió en su cuenta de Twitter: "Una vez más, los delincuentes se adueñan de las calles y los argentinos seguimos con miedo. Estamos bajo una política que premia a los asesinos y deja a su suerte a las víctimas. Tenemos que reducir la violencia y preocuparnos por la gente, como lo hicimos en nuestra gestión".