Santilli y Manes trazaron su mayor objetivo: "Cambiar la historia"

Diego Santilli y Facundo Manes, candidatos a diputados de Juntos por la provincia de Buenos Aires recorrieron hoy el interior bonaerense, donde llamaron a votar por ese frente opositor en las elecciones legislativas del 14 de noviembre para lograr el objetivo de "cambiar la historia".

Por su parte, Santilli estuvo en las localidades de Olavarría, Bolívar y Nueve de Julio para reiterar las propuestas del espacio, y se reunió con Manes en Pehuajó.

Diego Santilli recorrió localidades del interior bonaerense

"Hay que encontrar un nuevo rumbo que tiene que ver con mejorar la calidad educativa, recuperar nuestra identidad como argentinos, nuestros valores, la cultura del trabajo y el valor de la vida", planteó el exvicejefe de Gobierno porteño.

Para Santilli, "si la sociedad consolida la elección de la PASO, podemos estar discutiendo ese diputado más que nos puede hacer empezar a cambiar la historia, y ese es el objetivo de Juntos".

Por su parte, Manes observó que "hace décadas que venimos en una involución que casi no sucede en países sin guerra, y la idea es juntarnos y ampliar la coalición".

Facundo Manes hizo énfasis en la crisis que Argentina atraviesa desde "hace décadas"

"Los partidos políticos y las coaliciones no tienen el derecho de vivir o existir si no se renuevan, si no se adaptan a la sociedad, a los nuevos tiempos, y pueden decaer o morir", añadió el neurocirujano, según se informó en un comunicado.

Cierre de campaña y algunos datos

Al igual que todas las fuerzas políticas, Juntos por el Cambio recorre el último tirón en la campaña electoral de cara a las Legislativas 2021 que se realizarán el 14 de noviembre.

En las primarias del 12 de septiembre JxC le sacó una ventaja de diez puntos porcentuales al Frente de Todos a nivel país, aunque en la provincia de Buenos Aires esa diferencia se redujo a cuatro puntos.

En las PASO del territorio bonaerense, los resultados del escrutinio definitivo confirmaron que la coalición opositora obtuvo 37,33% de los votos (lo acompañaron 3.262.253 electores) mientras que el oficialismo cosechó el 33,25% (equivalente a 2.905.720).