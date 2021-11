Un candidato de Juntos alerta sobre la elección bonaerense y el cansancio social

Joaquín De la Torre no pierde la calma. No se lo ve exultante ni intranquilo, pero percibe que “puede ser que la gente se haya sacado la bronca de encima, lo haya castigado al Gobierno, y ahora vuelva a pensar si le da el golpe final o le da una vida más”.

“Es cierto que también hay entre los dirigentes del oficialismo un pesimismo pocas veces visto. Algunos dirigentes e inclusive intendentes no pueden volver a los barrios de los que se fueron hace tiempo y eso se nota… Pero hay que ver, porque varios municipios del Frente de Todos pueden ahora recuperar muchos votos de los que perdieron”.

A pesar de esta observación, lo que más lo obsesiona al exintendente de San Miguel y actual candidato a senador provincial es que “la gente que abandone el kirchnerismo nadie la comprenda ni la contenga” porque eso llevaría “a que el descontento con la política sea masivo y determinante”.

- A diez días de las elecciones, ¿cómo ves que está la sociedad, hay chance que el Gobierno recupere parte de su electorado más allá de sus conflictos internos?

- Las condiciones generales son parecidas a las que se vieron en las PASO pero también tenemos que reconocer que hay mucha gente que históricamente votó por el kirchnerismo que no fue a votar y a diferencia de lo que sucedía siempre en las primarias, la gente que no fue a sufragar fue similar en las dos coaliciones.

La elección puede ser más pareja pero como no soy analista político sino político mi tarea es la de ir a buscar los votos, seducir a los electores y trabajo sobre eso. Cuando termine la elección y se haya contado el último voto podremos hacer los análisis correspondientes.

Igualmente, a la gente no la veo muy distinta a como estaba en las PASO. Sigue escéptica, muy difícil de abordar, muy enojada en general, con muchas necesidades básicas insatisfechas y si le echa la culpa más a la gente del gobierno es mejor electoralmente para nosotros.

- San Miguel fue el único distrito en el que ganó Facundo Manes en el conurbano. Y el tema de cómo usted puede hacer que en su distrito se vote lo que usted pretende empieza a ser analizado en todos los ámbitos, porque no es que se acomoda a la ola que puede servirle, sino que es al revés…

- Tiene mucho que ver con la gestión. Primero nosotros, ahora Jaime (Méndez) y su equipo estuvimos cerca en todo momento y cuando vamos a pedir el voto la gente ya nos conoce, no nos reprocha tanto, somos confiables… Cuando nos pidió estuvimos y eso contribuye a construir esta historia que hoy nos pone en un lugar de relevancia.

Hay que tomar conciencia que la gente no es un número, no son votos, sino que son seres humanos a los que hay que escuchar, entender y atender los 365 días del año y no solo convocarlos porque vienen las elecciones.

En una nota que hicimos previo a las PASO dijiste que notaste que lo que rompió el contrato entre el kirchnerismo o peronismo con su electorado fue el cierre de los colegios…

Si, eso se rompió. La gente entendió que la dirigencia no le promete más futuro y ahí puede haber un camino de nuevas alianzas, nuevos diálogos intrasociales, intrapolíticos, que modifican los mapas tradicionales del conurbano.

Pero para que esto se termine de convalidar tienen que estar esos actores, otros actores, que hagan lo que supuestamente hacían los que dejaron de hacerlo….

- ¿Traducido?

- Si nosotros nos quedamos con que se rompió la alianza entre la gente más sencilla y humilde con el kirchnerismo pero nosotros no vamos a trabajar y cumplir con esta idea de un Estado más eficiente, cercano, contenedor, que la gente entienda que le estamos mejorando la calidad de vida, la sociedad no se enojará con ellos únicamente, sino que se enojará con todos.

Ojo que puede haber pasado la mitad de la historia. Que se haya roto algo. Pero si nosotros no estamos dispuestos a ir ahí y arreglar el jarrón eso no provocará que esa gente esté con nosotros.

Ese jarrón que ser rompió, que podría ser un dique que canalizaba un montón de sentimientos y anhelos, ¿crees que puede volver a ser canalizado por otra fuerza política?

Depende de nosotros, que vayamos de una manera distinta a relacionarnos con esa gente que quedó a la deriva. Si no sucede eso, la gente o se queda dónde está o busca alguien que los lleve a algún lugar, y eso puede ser muy preocupante.

- En su momento vos construiste un acuerdo político con actores partidarios como Jorge Macri, Maxi Abad y la Coalición Cívica, aunque estos últimos no pudieron seguir por orden de Elisa Carrió. ¿Cómo siguen ustedes, todos bonaerenses, con la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta y su idea de “lado a lado”?

- Lo que pudimos hacer en el transcurso de esta campaña es mostrar que los bonaerenses somos importantes y que por primera vez se instaló el tema que la provincia debe ser gobernada por bonaerenses. Esto se instaló cuando empezamos a gritarlo solos como en un desierto y nadie creía que el tema fuera importante.

El fracaso de Axel Kicillof en este momento confirma esta mirada nuestra y si bien Horacio fue el gran ganador de estas elecciones creo que ha entendido y tomado nota de que en la provincia hay actores y jugadores sumamente importantes y valiosos que lo pueden ayudar mucho más que la necesidad de trasladar dirigentes de un lado a otro.

- El tema del ser bonaerense, ¿puede permear en habitantes que convivimos con la Ciudad de Buenos Aires y deseamos vivir como lo hacen ellos?... Hay diferencias brutales entre nuestros barrios y los porteños… Inclusive en los lugares más postergados…

- Esa diferencia existió siempre y ahora es mucho más grande porque ellos tuvieron la posibilidad de ser administrada y gobernada por un mismo partido político durante dieciséis años y lo hizo bien. Y nosotros, en la provincia, durante los últimos treinta años fuimos gobernados por muy poca gente razonable.

La provincia es la verdadera locomotora del país pero desde hace muchos años está siendo manejada por maquinistas bastante inútiles y para que funcione bien necesitamos poner un conductor que la conozca toda la botonera, que sea experto y que la lleve lo más rápido posible por un camino que ayude a la Nación. Esto es palpable y claro. Hay que poner al frente de la provincia a alguien que la conozca. No estoy hablando de hipótesis sino de hechos concretos.