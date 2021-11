Rodríguez Larreta enfrentó al Gobierno nacional por el control de precios

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo hoy que está convencido de que "los controles de precios compulsivos no van a funcionar en Argentina", en declaraciones efectuadas en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.



"No es un tema de los intendentes, actuales ni anteriores, esos controles no funcionaron y ya los vimos", expresó Rodríguez Larreta en declaraciones a la prensa local.



Rodríguez Larreta ofreció junto con el senador Martín Lousteau una conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes el intendente Héctor Gay y los candidatos locales en el marco de la campaña de cara a las elecciones del 14 de noviembre.



"Tenemos que discutir cómo mejoramos la seguridad que en la provincia de Buenos Aires. Sobre esto hay una preocupación enorme, sobre todo en el conurbano, discutamos eso", expresó.



Rodríguez Larreta estimó que "el Gobierno no muestra ninguna voluntad de acuerdo, no es que nosotros nos negamos, es que ellos no quieren", señaló al indicar que "cualquier convocatoria al diálogo según nuestra Constitución se tiene que dar en el seno del Congreso Nacional".



"Hasta ahora estamos lejísimos de eso y no vemos ninguna vocación", puntualizó Rodríguez Larreta.