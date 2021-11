Los tres peores papelones de Alberto Fernández con líderes mundiales

Los escándalos y las controversias fueron las estrellas de la gira encabezada por Alberto Fernández en Roma y Glasgow en el marco de la cumbre del G20 y la del cambio climático, respectivamente, a la vez que el presidente argentino recibió fuertes cuestionamientos por su trato hacia otros mandatarios extranjeros, lo que terminó siendo un verdadero bochorno para la imagen de la Argentina en el concierto político internacional.

Puntualmente, Alberto Fernández protagonizó tres papelones importantes frente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden; a su homólogo francés Emmanuel Macron, y a la canciller de Alemania y a su eventual sucesor, Angela Merkel y Olaf Scholz, respectivamente. Lo llamativo es que desde el Gobierno intentaron maquillar esos episodios como grandes logros para la Argentina en materia de apoyo frente a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda.

Según comentó anoche el periodista Nelson Castro en el programa Ya somos grandes, del canal TN, hubo mucho enojo en los gobiernos estadounidense, francés y alemán por el desmanejo de información realizado por el Ejecutivo argentino sobre lo que ocurrió verdaderamente en Europa, lo que añade más tensión en las relaciones internacionales con las principales potencias occidentales.

Pese a que el Gobierno argentino intentó inflar su importancia, el encuentro "casual" de Alberto Fernández con Joe Biden no dejó nada productivo.

Sobre el cruce de Alberto Fernández con Joe Biden en la cumbre del G20, Castro explicó que una fuente del gobierno estadounidense le aseguró que no se trató de algo espontáneo ni se hablaron de temas importantes. "Biden fue a decirle a Alberto que había conocido a Francisco porque tiene admiración por el pontífice, y ahí se terminó todo. Las negociaciones para conseguir una reunión prosiguieron en Glasgow, pero no se logró nada", detalló el comunicador que también estuvo en Roma.

En el caso de Merkel y Scholz, Castro señaló que hubo "un enojo muy fuerte" con el gobierno argentino causado por un episodio controvertido: "El viernes pasado se publicó una foto al acecho de una cena donde estaba el ministro de Economía, Martín Guzmán, con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y Olaf Scholz. Eso molestó mucho a la delegación alemana porque la foto se tomó de forma clandestina. Además sorprendieron mucho las declaraciones de tribuna de Guzmán".

De todas formas, lo que más repercutió en la imagen internacional de Alberto Fernández fue el escándalo tras su reunión con Macron, según el periodista: "Fuentes del gobierno de Francia me dijeron que efectivamente Macron es muy crítico del FMI, pero aseguran que en el encuentro con Fernández no se escuchó ningún plan de la Argentina".

Angela Merkel evadió permanentemente a Alberto Fernández en la cumbre del G20.

"Además, Macron no solamente habló de la deuda, sino también de los casos de Nicaragua y Venezuela. Por eso se sorprendieron en Francia cuando vieron el comunicado de Cancillería argentina que omitió ese tema, y esperaron hasta la medianoche del sábado para que el gobierno argentino aclarase los tantos, pero como no sucedió nada al otro día el propio gobierno francés lo comunicó", informó.

Castro también confirmó que Francisco no se quiso reunir con Alberto Fernández por la campaña electoral en la Argentina: "Al Papa no le llegó ningún pedido oficial, aunque tres fuentes del Vaticano me confirmaron que existieron pedidos extraoficiales de cinco funcionarios desesperados por la reunión. Les dijeron que no lleguen a Santa Marta porque la respuesta sería 'no'".