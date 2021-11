La fuerte contradicción que aplasta la última esperanza de Victoria Tolosa Paz

Pese a la contundente derrota electoral del Frente de Todos en las elecciones primarias de septiembre pasado, la candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, contaba hasta hace muy poco tiempo con una ventaja que hubiera podido aprovechar para atraer más votos en las generales de noviembre: un alto grado de desconocimiento entre el electorado bonaerense, lo que además le daba un mayor margen de crecimiento para su imagen positiva.

Sin embargo, ese pequeño 'atributo' no le duró demasiado tiempo y pronto la figura de Victoria Tolosa Paz quedó muy atada a la evolución de la marca Frente de Todos, que de por sí fue bastante mala.

Un relevamiento de la consultora Opinaia marcó que la imagen de Victoria Tolosa Paz es de las que peor mide entre los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires: solo cosecha una positiva del 32% mientras que la negativa trepa al 50%. De hecho, su mala imagen solo es superada por el aspirante del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño (58%), y en cuanto a lo positivo está muy lejos de Diego Santilli, Facundo Manes (ambos con el 44%) y Florencio Randazzo (37%).

Victoria Tolosa Paz es de las candidatas bonaerenses más conocidas, pero también la segunda con mayor imagen negativa.

Valentín Nabel, consultor político de Opinaia, explicó anoche en el programa La trama del poder, del canal LN+, que antes de las PASO la candidata del oficialismo "no era conocida" por los bonaerenses, dado que "tenía un 41% de desconocimiento" entre el público. Sin embargo, en las últimas semanas ganó conocimiento entre la ciudadanía (en noviembre solamente un 18% no la conoce) pero también aumentó su mala imagen producto no solo de la derrota electoral y los escándalos en el Frente de Todos, sino también por una "cualidad" propia.

"No está muy claro a quién responde Victoria Tolosa Paz: tiene un perfil bastante parecido al de Cristina Fernández de Kirchner pero también está vinculada a Alberto Fernández", sintetizó Nabel.

Otro caso llamativo es el de María Eugenia Vidal: exhibe una alta imagen tanto positiva (43%) como negativa (49%) entre los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires. En el primer caso, se ubica solo por detrás de su compañero de lista Ricardo López Murphy (44%), mientras que en el segundo solo es superada por la kirchnerista Gisela Marziotta (55%). Cabe mencionar que la exgobernadora bonaerense es la que presenta menor grado de desconocimiento (7%).

María Eugenia Vidal enfrenta un alto nivel de polarización entre los votantes.

Sobre los dirigentes políticos con proyección nacional, hay algunos puntos destacables: el presidente Alberto Fernández conserva un nivel moderado de imagen positiva (39%) pero que es ampliamente superado por la negativa (60%); el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, continúa siendo el político con mejor imagen (46%), seguido por Fernández y sorpresivamente por el exministro Roberto Lavagna (37%), siendo que este último tiene altos niveles de desconocimiento entre los consultados (22%).