El único empresario que defendía el congelamiento de precios ahora hundió al Gobierno

Víctor Fera, titular de Marolio y de Maxiconsumo, fue uno de los pocos empresarios del rubro alimenticio que defendió la política de congelamiento de precios. Sin embargo a días de su implementación se mostró decepcionado por el efecto que ha tenido y lamentó que ha terminado perjudicando a los almaceneros y pymes. "Yo defendí el control de precios porque me parece que es justo que la gente pueda comer mejor, pero el resultado no ha sido -para mi- lo que se espera. No veo un impacto positivo", señaló en MDZ Radio.

Fera es un empresario cercano al peronismo que desde el primer momento destacó la importancia de tomar acciones para terminar con la especulación alcista en los precios. Pero con el diario del lunes no dudó en reconocer que la medida ha sido insuficiente e incluso contraproducente.

"Mucha gente lo está respetando pero no es la solución del país. La solución del país no es un decreto, es hacer las cosas que hay que hacer. Lo que hay que hacer es aplicar la ley de góndolas como corresponde y que los negocios minoristas que son las pymes vuelvan a trabajar porque son las que mueven la argentina. No las grandes corporaciones", aseveró Fera en MDZ Radio.

El empresario Víctor Fera.

"Voy a seguir defendiendo a los almaceneros y autoservicios de barrio que están en todos lados como un médico o un enfermero. Está bien que estén los demás supermercados, pero están siempre beneficiados con las legislaciones y las medidas del gobierno. Porque si usted quiere comprar un precio cuidado tiene que ir a las grandes superficies. Se hacen las leyes o dictámenes siempre para los que menos necesitan y nunca para los que más necesitan", subrayó Fera y dijo que el congelamiento perjudicó al motor del país.

"El congelamiento de precios termina perjudicando al minorista que es el que más trabajo da en el país. Aunque yo apoye el congelamiento de precios, no puedo faltar a la verdad. Lo que necesitamos saber es cuál es el precio al consumidor, cuál es el costo del mayorista y del minorista y nada más", disparó.

Por último subrayó que gobierno tras gobierno se siguen repitiendo fórmulas que han fracasado o que no han servido para solucionar el problema de fondo que es la inflación. "Hace 50 y pico de años que vivo congelamientos de precios. Alguna vez tendría que ver algún iluminado que haga una cosa nueva", sentenció.

El drama de la inseguridad

Por otro lado, Víctor Fera se refirió a un problema puntual que ha tenido con emprendimientos radicados en el departamento de Lavalle, en Mendoza. El empresario aseguró que constantemente son víctimas de la inseguridad y que producto de los robos y hurtos han dejado de producir sufriendo pérdidas millonarias.

"Hay gente que entra y nos roba animales. Nos roban cables, motores, transformadores. Nos roban tractores y los productores no pueden producir. Eso significa menos alimentos y es un problema grave. Todos los vecinos están con el mismo problema", manifestó para explicar cómo la inseguridad desalienta la inversión y afecta la productividad.

He hablado con el jefe de la policía @MunivesRoberto y le expresé que notamos la falta de equipamiento y personal para Lavalle. Le solicitamos al Gobernador y al Ministro de Seguridad que nos brinde lo que falta para que estemos más seguros. pic.twitter.com/WbIOGjm0aQ — Roberto Righi (@RRighii) November 5, 2021

"No sabemos cual es el camino a seguir pero necesitamos que respalden a los que producimos. Las pérdidas son muy grandes. Los días que pasan sin que puedas regar o hacer tu trabajo, da todo pérdida. Tuvimos que volver a arar la tierra y replantar tomate. Una cosa de locos", manifestó.