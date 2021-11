El spot del Frente de Todos que disparó burlas y memes

Dura sólo 5 segundos, pero no le hizo falta más para volverse viral. El último spot del Frente de Todos despertó dispares reacciones en los usuarios de Twitter, y hasta se ganó algunos memes de Los Simpson.

Las imágenes fueron publicadas en la cuenta del Frente de Todos durante la noche del jueves. El mensaje era breve pero algo críptico: "NO ———> SÍ". Se supone que lo que querían decir es que, al momento de votar en las elecciones legislativas del 14 de noviembre, quienes "no" los votaron en las PASO "sí" los deben votar.

En el video no se dan más explicaciones. Lo único que muestran es una línea amarilla que parte del "no" y forma una espiral que termina en el "sí". Finalmente, el "NO" se transforma en un sol.

Desde un primer momento el mensaje se prestó para los memes, y los usuarios de Twitter no defraudaron. El arma utilizada fueron algunas capturas de Los Simpson. No faltó quien acusara al cerebro detrás del spot de haber estafado al Frente de Todos y lo comparara con el vendedor de monorrieles.

Antoni Gutiérrez Rubi...

Vio la campaña del Frente de Todos, dónde aparece la palabra NO y luego un espiral te lleva a una palabra SI?

Bueno, la diseñé yo...



Bueno, la diseñé yo... pic.twitter.com/ZJXp62ESFL — uD83EuDDC9Gaucho de mierdauD83DuDC01uD83DuDC07uD83DuDC3FuD83DuDC0DuD83CuDF31uD83CuDF33uD83EuDDC9uD83CuDF7F (@LeonardoMasi) November 5, 2021

Los fotogramas de personajes confundidos estuvieron también a la orden del día.

Y también estuvo el que recordó el comercial más confuso de toda la historia del show, que apareció en el espectacular capítulo de Don Barredora.

Las ironías llegaron también por montones. De hecho, alguno de sus propios militantes reconocieron que el spot deja demasiado que desear, y no tiene demasiado sentido.

Muchachos, si van a tirar la guita les paso mi CBU que mal no viene y nos ahorramos papelones.

Quiero la cara del que nos está bolsiqueando.

El que hizo la campaña merece 100 años de perdón.