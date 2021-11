El dato clave que salvaría a Cristina Fernández de Kirchner de una causa que la aterra

Con el nuevo pedido de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner para que sean sobreseídos en la mega causa Hotesur y Los Sauces, se abre una nueva ventana en la Justicia que en esta ocasión podría jugar a favor de la vicepresidenta y que la libraría de una de las investigaciones judiciales que más la desvela.

En un escrito de 65 carillas en el que enumeraron irregularidades cometidas en la investigación de la causa, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy le solicitaron ayer al Tribunal Oral Federal 5 que sobresea en la causa Los Sauces - Hotesur a Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y a otros dos procesados Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia, al entender que "resulta imprescindible, de una vez por todas, dictar una resolución que ponga fin a estas actuaciones, que ya llevan varios años de trámite". Beraldi pidió a los jueces que preparan el juicio oral que cierren la causa con sobreseimientos con "expresa mención de que la formación de este proceso en nada afecta" el "buen nombre y honor" de los imputados.

A diferencia de otras oportunidades en que estos pedidos de sobreseimientos fueron denegados en todas las instancias, la abogada y querellante Silvina Martínez reconoció que en esta ocasión Cristina Kirchner cuenta con una ventaja: el juez. "El TOF 5 está comandado por el juez Daniel Obligado y si bien el pedido no debería prosperar, la diferencia es que Obligado ya votó por el sobreseimiento de Cristina en la causa de Memorándum con Irán, y Beraldi utiliza esta doctrina para fundamentar el sobreseimiento", detalló.

La causa Hotesur - Los Sauces es la que más preocupa a Cristina Fernández de Kirchner.

Según repasó Martínez anoche en el programa +Voces, del canal LN+, los fundamentos de Beraldi se estructuran en tres ejes: que no hay delito, que los pagos en Hotesur y Los Sauces estaban "bancarizados" y por ende no habría lavado de dinero, y que tampoco existe el delito precedente. "En el expediente, la realidad dice otra cosa totalmente diferente. No hay un hecho nuevo que le permita a Beraldi pedir el sobreseimiento ahora", contraatacó.

De todos modos, la abogada consideró que una decisión de este calibre no se conocerá antes de las próximas elecciones del 14 de noviembre, tal como desea Cristina Fernández de Kirchner. "Si el tribunal termina resolviendo el sobreseimiento de Cristina y sus hijos, no habrá querellante para apelar porque la UIF no lo hará y cualquier apelación dependerá del fiscal Javier De Luca, que es afín al kirchnerismo. Esa es la jugada de Cristina", advirtió.

En las causas Hotesur y Los Sauces se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero con el alquiler de propiedades y plazas hoteleras pertenecientes a la familia Kirchner.