ARA San Juan: el juez Bava accedió a un pedido de Mauricio Macri

En el marco de la causa por presunto espionaje a familiares de Tripulantes del ARA San Juan, el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, accedió a una serie de medidas, aunque rechazó otras solicitadas por el abogado del expresidente Mauricio Macri, Pablo Lanusse, previo a resolver su situación procesal tras la indagatoria que tuvo lugar ayer al mediodía.

De este modo, hizo lugar a la testimonial de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, que es la que efectuó la denuncia en Mar del Plata que finalmente terminó en Dolores por conexidad con una causa que investiga las bases del AMBA. Lanusse busca que bajo juramento de ley y asumiendo las responsabilidades personales que ello implica, ratifique su denuncia presentada por escrito en la presente causa, y responda a preguntas vinculantes.

Los otros testigos propuestos por el imputado, y a los cuales hizo lugar el juez, son: el diputado Cristian Ritondo-integrante de la comisión que controla a los organismos de inteligencia-; Alejandro Guglielmi, segundo jefe de la Casa Militar; el ex ministro de Defensa Oscar Aguad; el ex Secretario General de la Presidencia de la Nación Fernando De Andreis, como así los custodios y miembros de la seguridad presidencial. Tanto Caamaño como Ritondo declararán por escrito, por lo que se solicitó el pliego de preguntas, mientras que el resto deberán comparecer los días 10 y 11 de noviembre.

En cuanto al pedido para que declare Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, como así también a los ex directivos de la ex SIDE desde 2001 a la fecha, el magistrado lo rechazó.

Teniendo en cuenta este panorama, no será hasta después que declaren todos, que el juez Martin Bava tome una decisión. Mientras tanto, el 12 de noviembre está convocada la audiencia en la Cámara Federal de Mar del Plata para tratar el planteo de recusación. Se trata de la misma cámara que hoy autorizó a salir del país a Silvia Majdalani luego que el magistrado se lo rechazara.