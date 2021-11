La sorpresiva crítica de Juan Grabois contra Cristina Fernández de Kirchner

Juan Grabois sorprendió nuevamente con sus declaraciones en televisión cuando planteó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no es el liderazgo del futuro", y además que tampoco votaría por una eventual reelección de Alberto Fernández en 2023. "No me siento representado por ninguna de las alas preponderantes del Gobierno", resaltó respecto a su posición dentro del Frente de Todos.

En una entrevista en el canal A24, Juan Grabois afirmó que no se identifica con los sectores adherentes a Cristina Fernández de Kirchner ni con los que apoyan a Alberto Fernández. "El mundo no se divide en blanco y negro, en cristinistas y albertistas, es una sobreinterpretación mala, de bajo vuelo y berreta de los medios de comunicación. No me representan plenamente, después tengo más afinidad con determinadas políticas o ideas. Desde luego estoy mucho más cerca del Frente de Todos que del macrismo, que ha sido muy malo".

Asimismo, el titular del CTEP manifestó su deseo de que aparezcan "liderazgos nuevos" dentro del oficialismo que tomen la posta y lleguen al poder, por lo que descartó tajantemente avalar una reelección de Alberto Fernández o incluso una nueva candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. "Estoy entusiasmado con la transformación de la realidad del pueblo y de mi Patria, pero no estoy entusiasmado con la dirigencia del Frente de Todos, no salto en una pata. Por más que respete y admire la historia de Cristina, tampoco pienso que ella es el liderazgo del futuro. Tienen que aparecer liderazgos nuevos", resumió.

"Cristina ya fue dos veces presidenta, ¿qué va a ser, dos veces más? Creo que es un liderazgo del presente, pero no del futuro", insistió.

Respecto a lo que sucedió en las últimas elecciones, Juan Grabois analizó: "Hubo un sector muy importante de la coalición, dentro del cual me cuento, que dijo antes y después de las PASO ‘este rumbo es equivocado y se necesitan cambios de personas, de prioridades, de políticas'".

"La derrota de las PASO sirvió para corregir un poquito un rumbo equivocado. En las últimas elecciones creo que hubo una remontada porque hubo una pequeña mejora en algunas políticas, en una orientación y un discurso más firme con algunos sectores del poder real", recalcó.

Al igual que en otras entrevistas, Juan Grabois mantuvo un tenso cruce con Luis Novaresio, cuando el conductor le retrucó sus dichos sobre los medios de comunicación y le remarcó que se quedó en el discurso de los años 1950 "como Cristina que habla de los medios hegemónicos".

"Cómo la tenés con Cristina, obse total", le recriminó un Grabois visiblemente irritado.