Este es el frente que asegura sacarle 10 puntos al kirchnerismo en distritos claves

Nicolás del Caño, quien es primer candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad por la provincia de Buenos Aires, y se ha transformado en un referente a nivel país de su partido, estuvo en MDZ Radio y habló sobre su expectativa de resultados, a días de las elecciones generales. Dijo que le sacarán votos al kirchnerismo, según los números con los que cuenta, y explicó los motivos.

Nicolás del Caño dedicó su campaña, y especialmente este último tramo de ella, a hacer recorridas por el Conurbano bonaerense, en zonas como La Matanza o Merlo, donde históricamente el kirchnerismo era fuerte, pero donde también en las elecciones PASO de este año se revirtió esa realidad.

A partir de esto, se le consultó al referente del Frente de Izquierda Unidad que dicen los argentinos en esas zonas claves para los resultados electorales de todo el país. "La situación de la economía es crítica y por eso mucha gente está descontenta y desilusionada, porque pensaba que el Gobierno iba a cumplir las promesas que hizo en campaña. Sin embargo eso no ha pasado", contó del Caño.

Frente a lo que hay un gran descontento en Conurbano con el kirchnerismo particularmente. "Mucha gente nos plantea que pese a ser peronistas van a votar al Frente de Izquierda Unidad, porque este Gobierno los decepcionó. Nos dicen: 'Ustedes sí están con los trabajadores y defienden nuestros derechos'", aseguró.

"Eso ha hecho que tengamos un crecimiento bastante mayor en el segundo y tercer cordón, donde el peronismo tiene mayor arraigo en la Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, según nuestros datos nada menos que en La Matanza, de los 7.5 que sacamos -en las primarias- ahora podemos bordear los 9 o 10 puntos", esgrimió.

Estos, mayoritariamente, son votos que descuenta el kirchnerismo y que tradicionalmente han elegido al peronismo, siempre según el dirigente.

¿Aprietes en el Conurbano?

Según Nicolás del Caño aseguró, en el Conurbano hay "aprietes a muchos trabajadores cooperativistas, a quienes les dicen que les va a quitar el plan si no van a votar y especialmente si no votan al Frente de Todos. Además de que algunos municipios envían cartas a los que no fueron a votar, para que esta vez asistan".

Según el candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad, hay "ofrecimientos en los distintos barrios de todo tipo y de todos los oficialismos". Sin embargo, concluyó, "eso a muchos sectores les genera más bronca, porque no cambia nada la vida de la gente y es querer comprar su dignidad".