Espert redobló la apuesta y se burló de Nicolás del Caño y de Romina Del Plá

Luego de protagonizar un incómodo cruce al aire en un programa de televisión, el candidato a diputado nacional por Avanza Libertad José Luis Espert compartió un irónico mensaje en redes sociales pidiéndole disculpas a los candidatos del Frente de Izquierda - Unidad, Romina Del Plá y Nicolás del Caño.

El tenso momento entre Espert y Del Plá ocurrió en el programa RM, conducido por Romina Manguel. La candidata del FIT se negó a saludar al economista liberal por haberle faltado el respeto a su compañero del Caño.

"¿No me vas a saludar?", le preguntó Espert, y Del Plá aseguró que no lo haría hasta que no pida disculpas. Espert recogió el guante y pidió disculpas en su cuenta de Twitter, pero lo hizo con un irónico mensaje en el que se siguió burlando de los dirigentes del FIT.

"Mil disculpas Nico del Caño, mil disculpas Romina Del Plá. No puedo vivir sin que Romina Plá me salude, en un programa de televisión o donde sea. Por lo tanto Nico, desde acá te pido disculpas. Le pido disculpas a este caño", ironizó Espert en el mensaje que compartió en su cuenta de Twitter.

"No le pidió disculpas a Nicolás después de haberle gritado en el debate ‘internate’ y el video es muy desagradable. Soy una persona muy respetuosa, pero maltrató mucho a mi compañero", se quedó Del Plá al justificar por qué le negaba el saludo a Espert.

"Cuando le pida disculpas, lo saludaré cuando corresponda o cuando nos crucemos en los pasillos del Congreso, que seguramente nos vamos a cruzar", cerró la dirigente del FIT antes de que Espert se retirara.