El polémico cruce entre José Luis Espert y Romina del Plá en televisión

José Luis Espert protagonizó un momento muy incómodo en televisión cuando la candidata del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) por la Ciudad de Buenos Aires, Romina Del Plá, se negó a saludarlo en rechazo al polémico destrato que el candidato a diputado bonaerense de Avanza Libertad tuvo hacia Nicolás del Caño en las últimas semanas.

El cruce ocurrió anoche en el programa RM, del canal A24, cuando la conductora Romina Manguel le pidió a José Luis Espert y Romina del Plá que se saludaran mientras caminaban en el estudio. Aunque el economista liberal accedió sin problemas, la histórica dirigente del FIT se negó rotundamente.

"Trató muy mal a mi compañero Nicolás Del Caño e hizo un video muy desagradable, así que la verdad que no", se justificó Del Plá mientras esquivaba la mano de Espert y lo rodeaba sin tocarlo.

La candidata se refirió así a los polémicos encontronazos que Espert y Del Caño protagonizaron durante el debate televisivo en TN, donde se dijeron de todo e incluso llegaron a insultarse, lo que provocó aireadas reacciones de los conductores y los demás candidatos. Luego, el liberal difundió un video llamado 'Debate con... Nicolás Del Caño' y en el que parodiaba un cruce con el dirigente de la izquierda representado en un caño al que le dio varios cachetazos.

"¿No me vas a saludar? La educación ante todo, Romina", le recriminó Espert, y Del Plá no se quedó callada: "Insultó a medio mundo y dice que la educación está ante todo. Soy una persona muy educada, pero no se lo puedo permitir".

Cuando el economista abandonó el estudio, la postulante del FIT continuó atacándolo por su comportamiento: "No le pidió disculpas a Nicolás después de haberle gritado en el debate 'internate' y por el video, que es muy desagradable. Soy una persona muy respetuosa, pero maltrató mucho al compañero que encabeza la lista".

"Saludarlo ahora sería agraviar a mi compañero. Cuando le pida disculpas, lo saludaré cuando corresponda o cuando nos crucemos en los pasillos del Congreso, que seguramente nos vamos a cruzar", confió.