El sorpresivo apoyo que recibió Mauricio Macri en Dolores

Tras la fallida audiencia de la semana pasada, este miércoles el expresidente Mauricio Macri se presentó a declarar ante el juez Martín Bava en la causa en la que está imputado por el presunto espionaje ilegal contra familiares de los marinos fallecidos del ARA San Juan.

Macri llegó a las 11.45, presentó un escrito, se negó a responder preguntas y pidió su sobreseimiento. Este miércoles no hubo manifestación en Dolores, pero Macri recibió un inesperado apoyo: la exvicepresidenta Gabriela Michetti reapareció luego de un largo tiempo para bancar al expresidente.

Michetti sostuvo que la causa es "absurda" y defendió al ex presidente: "Estuve con Mauricio trabajando al lado durante cuatro años y puedo asegurar que es absurda esta causa en su contra".

La exvicepresidenta Gabriela Michetti se acercó a Dolores para bancar a Macri.

"Me parece que la política metida en tratar de hacer que el otro salga de la cancha porque le hiciste una mala jugada o tiraste de los pelos cosas que para mí no tienen ningún sentido común. Y además porque yo tengo la posibilidad de haber conocido el día a día de Macri como presidente y no hay ninguna posibilidad, no hay manera de que esto hubiera sido un tema para él. La persona que yo conozco no puede hacer eso", agregó Michetti.

La última aparición pública de la exvicepresidenta había sido el 12 de septiembre, cuando fue a votar en las PASO y habló de su alejamiento de los primeros planos de la política. "Creo que ahora me toca acompañar. He estado ayudando a algunos concejales del conurbano, algunos chicos jóvenes. Eso me parece que es lo que me toca", explicó en aquel momento.

Macri presentó un escrito y no contestó preguntas.

En Dolores también estuvieron Hernán Lombardi, ex secretario de Medios; el senador Luis Naidenoff; el diputado Cristian Ritondo; el intendente de Pinamar, Martín Yeza; y Karina Spalla, esposa de Néstor Grindetti.

Macri está acusado de ordenar tareas de "espionaje prohibidas por ley, para obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así también del buque “El Repunte” y del buque “Rigel", indica la última resolución judicial.