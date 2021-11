ARA San Juan: con chicanas incluidas, esto le dijo Mauricio Macri al juez Martín Bava

En el marco de la causa donde se investiga presunto espionaje a familiares de tripulantes del ARA San Juan, el expresidente Mauricio Macri presentó un escrito en el cual solicitó al juez Martin Bava que provea la prueba y oportunamente se dicte su desvinculación definitiva del expediente.

Tras la lectura de las imputaciones y la referencia al decreto que lo relevó del secreto, se le preguntó a Macri si haría alguna declaración sobre los hechos que se le imputan tras lo cual manifestó lo siguiente: “Lo que le voy a decir primero es que usted sabe que debería haber suspendido la audiencia por todas las cosas que están en curso. Pero queda claro que usted está muy apurado para procesarme antes del 14. Con lo cual yo no le quiero demorar más el tiempo. Voy a consignar un escrito, no voy a contestar preguntas, así usted puede seguir con las formalidades”.

Tras estas manifestaciones le preguntaron si deseaba leer el escrito en cuestión. La chicana del exmandatario no se hizo esperar “No, no quiero demorarlo, a ver si no llega antes del 14”.

En tanto en el escrito aseguró nuevamente que el magistrado es incompetente para investigar estos supuestos hechos. Además, Macri dijo que respecto de su persona, “es claramente parcial". En ese sentido, le manifestó: “Es claro que usted ya tiene una decisión preconcebida en mi perjuicio, aún antes de oírme, por lo que sin dudas habrá de seguir forzando y tergiversando la verdad con el dictado de un absurdo auto de procesamiento, que será conocido seguramente antes del próximo 14 de noviembre de 2021".

Asimismo, Macri comentó que "nada de lo que diga será oído porque el Sr. Juez necesita culminar esta persecución con claro tinte político en mi contra". Recordemos que al expresidente le imputan en el expediente 6 hechos de espionaje.

El expresidente consideró que el magistrado aniquila el debido proceso y la defensa en juicio: “Usted en los supuestos 6 hechos que me imputa, y en el relato ambiguo y vago que realiza en el acta de indagatoria del pasado 28 de octubre de 2021, NO describe una sola conducta mía. Es decir, no circunscribe en tiempo, modoy lugar, comportamiento alguno que pueda asignarme personalmente.”

Sobre esos cargos se expresó en el descargo presentado en el juzgado y refirió a algo que ya había dicho públicamente durante una entrevista televisiva: "Como Presidente de la Nación jamás espié ni ordené espiar a nadie, y tampoco tuve carpetas con transcripciones de escuchas ilícitas de espionaje ilegal sobre ciudadanos".

Y afirmó: “Si creemos que la declaración indagatoria es el primer acto esencial de defensa, y que el juez que interviene debe ser competente, independiente e imparcial, es evidente que su prejuzgamiento y su ausencia de mesura y adecuada compostura - como lo reconoció la misma Cámara Federal de Mar del Plata en el Incidente n° 10- aniquilan todo ello, máxime con todo lo ocurrido en la audiencia del pasado 28 de octubre de 2021, que fue expuesto en nuestra nueva recusación contra el Sr. Juez por causales sobrevinientes y que se ventila en el Incidente n° 11, al que me remito y doy por reproducido".

En otro orden aseguró que los informes que están en esta causa “NUNCA ANTES LOS HABIA VISTO NI CONOCIDO hasta que Usted, Sr. Juez me citó a esta causa. La imputación que dirige en mi contra no tiene pies ni cabeza, y solo encuentra explicación, tristemente, en el escenario electoral en el que nos encontramos. Lo que no solo lamento inmensamente por los HÉROES víctimas del ARA San Juan y por sus familias, y los demás fallecidos de los otros buques pesqueros y sus familiares, sino también por nuestra República, nuestras instituciones y por la salud de la Administración de Justicia".

Al hacer hincapié en el planteo de recusación volvió a manifestar su temor de parcialidad y carencia de independencia por lo que se reservó el derecho de requerir la nulidad de los actos realizados por Bava desde las recusaciones presentadas contra él, en caso de lograr su apartamiento por decisión de instancia superior.

Por último, solicitó que se realicen varias medidas de prueba entre ellas algunas testimoniales a los titulares de la Casa Militar desde el año 2000 a la fecha entre otras tras lo cual se disponga su desvinculación, lo que significa el sobreseimiento.

La semana próxima será la audiencia en la Cámara Federal de Mar del Plata previo a resolver si apartan o confirman al juez. Bava tiene 10 días para resolver la situación de Macri, es decir que esto puede ocurrir en los próximos días o esperar la decisión de la Cámara antes de escribir su resolución.