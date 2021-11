El plan del abogado estrella de Cristina Fernández de Kirchner para blindar su sobreseimiento

Luego de que se conociera el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces, su abogado Carlos Beraldi ha salido a blindar mediáticamente el fallo y cuestionó a los que ponen en duda la decisión judicial. "Es un fallo muy solido y contundente, demuestra que todas las causas eran expedientes armados, no existía ningún delito", aseveró Beraldi en diálogo con Radio 10.

"La conducta que se investigaba no era delito. A Cristina Fernández de Kirchner la querían perseguir por un delito que no correspondía en la ley", agregó Beraldi y blindó jurídicamente la decisión de los magistrados. "Los jueces dijeron que no había ninguna asociación ilícita, es un fallo técnico, cita mucha jurisprudencia", subrayó.

De esta manera defendió la decisión de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado que -con la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti- determinaron que no corresponde continuar hacia un juicio oral y público. Esta decisión ha generado críticas y todo indica que el fallo será apelado y revisado en instancias superiores.

Atento a esta posibilidad, Beraldi fue tajante y dijo que es grave que se ponga en dudas la decisión de los magistrados en base a "críticas falsas" que empiezan en "los medios hegemónicos".

"Todo esto que estuvimos escuchando desde las 7.05 del día domingo, cuando salió el fallo, son críticas falsas, como de costumbre. Una usina de mentiras muy bien armada que empiezan en los medios hegemónicos y continúa replicándose en políticos que son funcionales a estos medios", consideró Beraldi al ser consultado por las repercusiones del fallo en el conglomerado opositor.

"Es muy grave lo que pasa, se esta tratando de que los jueces no actúen de manera independiente", aseguró y dijo que "no se debe atacar a la justicia como se la esta haciendo después del veredicto en las causas Hotesur y Los Sauces".

"No hubo ningún delito, se invento una imputación sobre la base de operaciones comerciales que la misma justicia declaro que no era delito en causas anteriores. Esto no puede ni debe volver a pasar porque si no vamos a estar en un problema grave", finalizó en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre.