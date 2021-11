Denuncian a la mujer del Pata Medina por amenazar a un periodista

El clan Medina se hizo más conocido en los medios de comunicación por su accionar violento que por la defensa de los trabajadores de la construcción. A este capítulo de violencia se le suma la amenaza que sufrió el viernes Martin Soler, periodista del portal 0221, por parte de Fabiola Medina la mujer del "Pata". Específicamente envió un mensaje intimidatorio por WhatsApp poco después que se publicara una nota donde se informaba los vínculos de los asesinos de Gonzalo “El Pipi” Alonso (hijo del ex barra Brava de Estudiantes el “Hache” Alonso) con el sector de la UOCRA liderado por la el Clan Medina.

La denuncia por "amenazas", delito tipificado en el artículo 149º bis del Código Penal refiere al mensaje: "Ahora voy a ir a la redacción del portal, tengo hijos, ya te pasas". La causa ingresó a la fiscalía en turno, la UFI 6 a cargo de Marcelo Romero, con conocimiento del juez de Garantía Pablo Ráele.

Fabiola Medina

MDZ se comunico con el colega Martín Soler para saber de primera mano como fue la situación. “Después de la publicación de la nota donde surge el dato que los 3 detenidos por el asesinato de Gonzalo 'El Pipi' Alonso, son integrantes de UOCRA La Plata que responden a la facción del 'Pata' Medina y de su hijo 'El Pulí' Medina. Tras la publicación de la nota con datos que surgen del expediente judicial, hay testigos que declararon en el expediente que dijeron que los autores son estas personas que están identificadas y que son integrantes de ese sindicato que responden a ese sector dentro de la interna gremial. Tras la publicación de esa nota recibo un mensaje de WhatsApp de Fabiola la mujer del Pata Medina donde dice textualmente: 'Ahora voy a ir a la redacción del portal, tengo hijos, ya te pasas'".

Martín Soler afirmó que esa no fue la primera amenaza que recibió de la mujer del Pata Medina, “Esta es la segunda. La primera fue el 27 de agosto, el día que vuelven a detener al Pata y a su hijo “El Pulí”. Soler recordó que fue después de que el portal publicara una nota con su firma, en la jornada previa a la detención, donde contaba los motivos por los cuales “El Pata” podía volver a prisión, agregó: “Lo más llamativo es que en la propia resolución del Juez Federal de La Plata que dispone la prisión preventiva con arresto domiciliario citan como fuente las notas que escribí para el portal. Todo lo que se publico se corrobora judicialmente en los expedientes.”

El periodista amenazado le dijo a MDZ que esa primera amenaza se arregló hablándolo y agregó: “Me pidió disculpas, yo le dije que para mí el tema estaba terminado, que no iba a pasar mas nada. Pero ahora con esta nueva amenaza decidí hacer la denuncia, porque hay un modus operandi que cada vez que se publica algo desfavorable a la familia Medina llaman para intimidar. Yo lo tomo mas que como una amenaza personal hacia mi como un intento de acallar a la prensa. Yo como periodista, independientemente si tengo miedo o no, no puedo dejar pasar que ante la publicación de una noticia que esta chequeada, corroborada y que se identifica en un expediente judicial recibir amenazas. Entonces decidí hacer la denuncia por amenazas y ahora que la justicia determiné cuales son los pasos a seguir”

Martín Soler dijo que le ofrecieron protección policial pero que la rechazó porque no les tiene miedo y que no ve necesario que se destine recursos policiales ante la creciente ola de inseguridad para un periodista que lo único que hizo fue publicar algo y cumplir con su trabajo. Asimismo, Martín Soler afirmó: “De todas maneras en la denuncia deje expresado que no tengo miedo, aunque si me surgen temores por mi familia y por mis hijos. En la denuncia deje plasmado que cualquier cosa que me pase a mi o mi familia hago directamente responsable a Fabiola Medina, a su familia y a sus allegados”.

El periodista Martín Soler.

El periodista contó que cuando se dirigía a hacer la denuncia recibió dos llamados uno de un periodista afiliado a la UOCRA y el segundo del nieto del Pata Medina, dijo: “La conversación con ambos fue en un tono muy cordial y les aclare que el tema no era personal. Al colega de la UOCRA le dije si ustedes quieren dar a conocer su opinión, ningún problema ármate un comunicado mándamelo que te lo publico porque esto no es un tema personal es de la justicia”.

Y agregó: “Yo no defino quien va preso quien no, eso está en un expediente judicial. Les ofrecí esa posibilidad y hasta el momento no me han enviado nada. Esto más que un ataque a mí, es un ataque a la libertad de expresión y al ejercicio de nuestra profesión. Hice la denuncia por eso.”