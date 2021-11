Aníbal Fernández quiso elogiar a Alberto Fernández pero lo hundió más

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, insistió en que Alberto Fernández irá por su reelección en 2023 porque será "el candidato" de Cristina Fernández de Kirchner y "nadie va a querer competir con el presidente", aunque su justificación sonó más bien a que será una decisión exclusivamente tomada por la vicepresidenta y que el mandatario continuará ejerciendo un papel decorativo en el Gobierno.

Durante una entrevista en el canal C5N, Aníbal Fernández volvió a hablar sobre la posibilidad de que Alberto Fernández busque ser reelecto en 2023: "El candidato de Cristina va a ser Alberto. Con todo lo que se viene por delante, no sé si algún otro candidato va a querer competir"

"Si alguien en este país conoce de poder, es Cristina Fernández de Kirchner. Si hay alguien que tiene en claro cuál es la forma en que se puede ayudar para que salga de donde la dejaron estos 'personajotes', es Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, ¿no va a entender por dónde pasa, porque eventualmente puede haber discutido o no con el Presidente? No, no es la Cristina que yo conozco. La que conozco pone la ficha en el pleno que va a salir", argumentó el polémico funcionario en una explicación que no deja bien parado a Alberto Fernández.

Incluso consideró que sería muy factible que se repita la fórmula con Cristina Fernández de Kirchner en el lugar de vicepresidenta: "Yo me siento muy satisfecho con eso, pero lo digo como afecto, pertenencia o como quieras".

Para Aníbal Fernández, la reelección del actual presidente estará consagrada por la recuperación económica que a su entender será "imparable" en los próximos dos años, y añadió: "Antes de las elecciones veías un montón de índices que empezaban a levantar las curvas que son las que muestran que no estabas detenido, porque el trabajo empezó antes. La máquina arranca y hasta que se calienta, hace una diferencia en tiempos de resultados positivos, que cayeron de antes de la elección y el Presidente usufructuó al menos un pedacito de todo eso".

Por otro lado, el ministro de Seguridad también se refirió a la carta que la vicepresidenta publicó hace unos días atrás y en la que se despega de cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: "Es una carta con mucho criterio. El Congreso tiene por delante una tarea muy importante, porque si bien nadie tiene dudas que el Presidente ejerce el poder, lo que tiene que llevar el Congreso es un debate serio porque las situaciones van a ser complicadas. No estamos dispuestos a hacer acuerdos a cualquier precio", advirtió.