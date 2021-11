Elisa Carrió lanzó una picante advertencia por las internas en Juntos por el Cambio

Elisa Carrió participó del encuentro por los 20 años de Coalición Cívica (CC), en el que participaron varios referentes del PRO y otras fuerzas aliadas. Durante su discurso, la dirigente lanzó una importante advertencia al reclamar que se trabaje en pos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reclamó que se dejen de lado las discusiones en cuanto a los cargos de poder dentro del frente Juntos por el Cambio.

"No se peleen entre ustedes por los cargos. Las personas hacen a los cargos y no los cargos a las personas", dijo picante Carrió ante la presencia del expresidente Mauricio Macri y el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Pero este no fue el único comentario que la exdiputada nacional le dedicó al exmandatario, también "le recordó" que "no se puede quejar" ya que durante su mandato: "Acompañamos al primer gobierno no PJ que logró terminar el gobierno. Hicimos historia".

Con mi amigo @horaciorlarreta celebrando los 20 años de la Coalición Cívica. Gracias por habernos acompañado. Un beso. pic.twitter.com/DNqEl3KxvU — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) November 27, 2021

A pesar de que sus dichos iban apuntados a buscar una tregua en la interna del frente, Carrió marcó un posicionamiento importante al calificar a Horacio Rodríguez Larreta como "el mejor gestor de la Argentina". Luego, en sus redes sociales, subió una foto en la que lo considera un "amigo".

Acerca de la discusión que se viene sobre el acuerdo con el FMI, Carrió pidió a los referentes de la oposición que ayuden a "mantener la institucionalidad" en la Argentina "honrando las deudas".