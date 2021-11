Amado Boudou se metió en el acuerdo con el FMI y el sobreseimiento de CFK

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou se refirió al Gobierno de Alberto Fernández y al sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces, luego de asistir a a la inauguración de una Unidad Básica de la organización peronista La Cámpora en el barrio porteño de La Paternal. Además, sostuvo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no debe condicionar la vida de las familias argentinas",

Sobre un acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI, señaló a Télam: "Yo creo que la historia argentina nos muestra que cada vez que hubo un acuerdo con el Fondo (FMI) a las argentinas y a los argentinos nos fue muy mal y nos hipotecaron. Yo quiero -y creo- que nuestro Gobierno va a llevar adelante un acuerdo que no permita que pase lo mismo que esa historia reciente".

Acerca de lo que espera del presidente Alberto Fernández, sostuvo que "primero que siga remediando las situaciones irremediables que nos había dejado (Mauricio) Macri y segundo, que pueda avanzar y sembrar el camino para que el salario crezca más que la inflación siempre y ese camino se abone con inversiones, industria argentina y generación de trabajo en todo el país". Y sobre una posible participación en el equipo de Gobierno, dijo: "Yo en este momento no tengo la posibilidad de formar parte porque tengo una condena judicial".

En relación al reciente sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, comentó: "Nosotros no hablamos de justicia sino de Poder Judicial y muchas veces gran parte del Poder Judicial -no podemos hablar de todos, de ninguna manera- pero gran parte de ese poder lo que hace es convalidar sentencias mediáticas. Ayer ha quedado demostrado lo que te digo, con el caso en el cual se terminó con el cuento en el caso Hotesur y Los Sauces y se demostró la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sucedió ayer demuestra a las claras que algo que se había armado para tratar de condicionar a la principal líder popular del país no solo no sucedió, si no que quedó demostrado que era una gran mentira"

Semanas atrás, Boudou presentó junto a la militante ultrakirchnerista Alicia Castro su nuevo espacio político denominado "Soberanxs". En ese sentido, explicó que se trata de "un punto de encuentro de ventanas y puertas abiertas, para que muchas voces del Frente de Todos (FDT) puedan expresarse libremente y plantear los distintos puntos de vistas sobre lo que pasa en el país y en el mundo, porque si hay un frente político es justamente porque hay distintos puntos de vistas. Entonces soñamos con que es ese un lugar donde podamos expresarnos siempre en el interior del Frente de Todos".