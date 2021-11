CFK rompió el silencio con otra carta, apuntó fuerte contra la oposición e intentó empoderar a Alberto

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, publicó un texto que tituló De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades en su portal de Unidad Ciudadana y allí se refirió a su reciente sobreseimiento, a las polémicas y especulaciones que viene generando su silencio en torno al acuerdo del FMI y a su postura frente a las últimas acciones de la oposición. Uno de sus primeros enunciados es, palabras más palabras menos, que ante la falta de su pronunciamiento sobre el acuerdo con el organismo internacional lo que se ha intentado es "instalar confusión".

Además, apunta contra la oposición y señala: "¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?". Luego de otras líneas en la que refiere más o menos lo mismo, es decir, "la responsabilidad de la oposición" en relación a la deuda externa, la exmandataria sentencia: "(...) no me sorprende la irresponsabilidad política de la oposición".

Cristina Fernández de Kirchner volvió a publicar una carta

En otro apartado del texto, Cristina Fernández de Kirchner hace mención al proyecto de ley que el Ejecutivo envió en noviembre del 2020 y que tiene como objetivo que cualquier contracción de deuda externa debe pasar sí o sí por la aprobación del Congreso. Al respecto, la vicepresidenta cita textual el artículo 2 de ese proyecto: “Dispónese que todo el programa de financiamiento y operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

Al respecto, parafrasea un título publicado en un prestigioso medio nacional que enuncia "El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta”. En este sentido, la funcionario señala que "la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina".

Más adelante, Cristina hace un repaso de lo que fueron las gestiones del difunto expresidente y esposo, Néstor Kirchner, y de ella, asegurando que ni él ni ella cedieron "a la extorsión de los Fondos Buitre porque ello significaba desconocer los derechos de todos aquellos acreedores externos que de buena fe habían acordado con el Estado argentino en 2005 y en 2010, con consecuencias irreparables para la Argentina".

Por último, CFK intentó reforzar la centralidad que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, intenta recuperar tras los debilitamientos que ha tenido su imagen y sus relaciones internas en el Frente de Todos. Con esa intensión, la vicepresidenta citó parte del discurso del presidente el pasado 9 de julio en Tucumán: "¿La Argentina sabe que este año, de acá a fin de año, tenemos compromisos por casi 5 mil millones de dólares que afrontar con el Fondo, tomado por un gobierno que asumió ese compromiso hace dos años atrás? ¿La Argentina lo sabe? Y además me reclaman que arregle rápido. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca".

