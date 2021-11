Un nuevo diputado de Juntos por el Cambio disparó contra Javier Milei

El diputado electo Martín Tetaz apuntó contra los nuevos legisladores Javier Milei y José Luis Espert por ser "sommeliers" de medidas económicas y, en el caso del economista libertario, por proponer "disparates teóricos y empíricos" que son "inaplicables" en la economía real.

En declaraciones al canal TN, Martín Tetaz planteó que los liberales como Javier Milei y José Luis Espert "sufren una suerte de Teorema de Baglini", al señalar que para ellos es "fácil" plantear soluciones extremas cuando "no tienen ninguna responsabilidad de gobernar", y apuntó: "Para ganarle al peronismo necesitás construir una mayoría de 50% de la gente. Si te vas a juntar solamente con los que piensan exactamente lo mismo que vos, y te vas a poner en sommelier de cada una de las medidas, estás en una posición de relativa comodidad que te permite plantear disparates".

Siguiendo esa línea, el economista enfocó los dardos en su colega libertario: "Javier Milei plantea disparates teóricos y empíricos como la competencia de monedas privadas, algo que no existe en ningún país en el mundo y que volvería a la situación ridícula de una economía del trueque donde se perderían transacciones".

Por otra parte, Martín Tetaz se refirió a las declaraciones de Mauricio Macri sobre las internas en Juntos por el Cambio, quien en una entrevista dijo que "está bueno que muchos curas quieran ser papas, pero sepan que van a tener que competir". En ese sentido, el diputado electo indicó: "Me parece brillante lo que dijo Macri. Por supuesto hay que competir, pero no empecemos después que si te tocó perder en la competencia, no digas que perdiste ganando o ganaste perdiendo".

"Si alguien tiene aspiraciones, tiene que estar dispuesto a competir", enfatizó.

Asimismo, Tetaz desmintió que la coalición opositora esté dividida y al borde de la ruptura: "Juntos está mas junto que nunca. Si no nos rompimos en 2019 después de haber perdido las elecciones, mucho menos nos vamos a romper ahora ganando. Están apareciendo espacios de poder nuevos y fuerzas que están mucho más fuertes que antes. Es una discusión sana, así funciona la política. No hay ninguna ruptura en Juntos".

"Lo que está ocurriendo es que hay media docena de candidatos presidenciales en Juntos por el Cambio. Ningún partido político en la historia argentina tuvo tantos candidatos para una elección. Obviamente no todos van a llegar a una PASO, pero estoy seguro que van a llevar varios candidatos competitivos y la gente va a ordenar las listas", argumentó.