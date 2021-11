Causa Hotesur: sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia

El Tribunal Oral Federal 5 por mayoría en un fallo de 375 páginas dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez, entre otros imputados sin llegar a juicio oral

Fue pese al pedido del Fiscal Diego Velasco que, cuando presentó su dictamen, entendió que los pedidos debían rechazarse al considerar que aún hay prueba pendiente, entre la que se encuentran peritajes contables y otros informes que aún no han llegado al expediente. En aquel escrito decía: “El momento oportuno para ventilar todas las conductas imputadas en autos es justamente el debate oral y público y no, como lo pretende también aquí estos letrados, en este momento previo al no resultar de aplicación la habilitación del art. 361 del ritual”.

Los jueces decidieron suspender así las medidas en curso.

