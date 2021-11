La advertencia del Gobierno ante el aumento del precio de la carne

Ante los inminentes aumentos de precios en los distintos cortes de carne vacuna, que podrían alcanzar el 20%, y con cortes que ya superan los $1.000 el kilogramo, el Gobierno adelantó que se vendrán nuevas medidas para contener las subas. En ese sentido, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó el fin de semana que podrían aumentar las retenciones o crear un fideicomiso como el que tiene el sector aceitero.

Sin embargo, esas opciones fueron desmentidas por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien incluso aseguró que Feletti "tuvo una actitud que no es la más indicada por ser funcionario". "Al ser funcionario pensar en vos alta no es lo más apropiado. Pero de ninguna manera hay una decisión tomada al respecto", añadió Kulfas.

En cuanto al estudio de posibles medidas se expresó este jueves la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien dijo que "es el turno de avanzar con el tema del precio de la carne" y, en ese sentido, adelantó que "habrá novedades próximamente".

En su habitual rueda de prensa de los jueves en Casa de Gobierno, la Portavoz dijo que todos los funcionarios del área "están trabajando con mucha armonía" y precisó que "se está viendo todas las alternativas sobre la mesa en un clima de mucho trabajo y consulta, con el sector agrario, y agroindustrial".

"Va a haber novedades próximamente. Están los ministros Matías Kulfas y Julián Domínguez (Agricultura), junto con el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, trabajando en mucha armonía para tomar mejores medidas. Serán anunciadas por el presidente cuando haya que comunicarlas", señaló Cerruti.

"Es un tema complejo porque no solo tiene que ver no solamente con la producción en Argentina sino con el especial momento de los precios de los alimentos en el mundo, que sabemos cómo ha escalado después de la pandemia, con lo cual no es una sola medida la que va a resolver la cuestión", observó.