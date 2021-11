Patricia Bullrich reveló que se anticipó por Twitter el ataque a Clarín

La titular del PRO, Patricia Bullrich, expresó nuevamente su repudio por el ataque con bombas molotov contra la sede de Clarín, y aseguró que horas antes una misteriosa cuenta de Twitter anticipó que habría un atentado contra el multimedios.

En el programa Comunidad de Negocios, del canal LN+, Patricia Bullrich mostró el tuit de un usuario llamado Aníbal Bryndum y que advertía: "Hay que salir ya a quemar al multimedios". Según comentó la exministra, la red social eliminó esta cuenta identificada como @Anibalcristian1, aunque los investigadores están tratando de rastrear el origen de la misma para localizar a la persona que escribió el posteo.

"El ataque a Clarín es muy preocupante, sobre todo porque hubo un aviso en Twitter de lo que iba a pasar. Esto demuestra que tiene que haber una política de prevención y alerta inmediata en todas las fuerzas de seguridad frente a una señal de este tipo", sintetizó la dirigente opositora.

Según Bullrich, este atentado es una consecuencia de los constantes ataques del Frente de Todos a los medios de comunicación que no están alineados al oficialismo. "Se ven actos terroristas y de terror que están apareciendo en distintas partes del país, como la Patagonia, Rosario y en el diario Clarín. Son intentos de bloquear la lógica democrática, de estar por sobre la ley en un Estado que no es de Derecho", apuntó.

Por otra parte, Patricia Bullrich expresó su preocupación por el aumento de la violencia en Rosario, vinculada a los crímenes narco: "Están robando autos que la gente compra por presión de sicarios, toda la calle Pellegrini está bajo extorsión pagando hasta 50.000 dólares por negocio".

"El Estado nacional ausente. El Presidente no se ha hecho cargo de la situación de Rosario, una ciudad tomada por el narcotráfico y el delito. Estamos frente a una situación nunca vista en la Argentina", detalló en lo que significó una crítica a las responsabilidades de Alberto Fernández.

En ese orden, la exministra apuntó también directamente contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien había minimizado la situación: "Lo que dijo es una vergüenza. Mandaron 547 gendarmes que hacen control de cédulas de automotor. No hay ninguna estrategia ni política. Hoy Rosario debería tener una saturación de Gendarmería y un comando unificado con las fuerzas policiales. No debería andar ningún auto ni moto que no sea controlado".