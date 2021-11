La impune amenaza del Pata Medina contra su rival sindical

El sindicalista Juan Pablo Pata Medina sigue esperando el juicio por asociación ilícita y lavado de activos, lo que no le impidió avanzar con su actividad gremial.

Medina fue excarcelado y tenía libertad condicional hasta que participó de un acto en Mar del Plata y perdió el beneficio. Pero ese no fue el único encuentro que mantuvo durante su breve libertad, ya que salieron a la luz nuevas imágenes que lo muestran con algunos de sus seguidores.

En esta filmación se puede observar a Medina lanzando una durísima amenaza contra su rival de la UOCRA, Iván Tobar. A pesar de que sus palabras no dejan dudas, no le trajeron problemas -por ahora- ya que no derivaron en una denuncia.

Todo sucede cuando la "hinchada" del Pata entona cánticos contra Tobar y sus seguidores. Medina asegura en ese momento que él los "mata con el silencio". Luego sube la apuesta y asegura que los puede "matar el covid". Finalmente va con todo y lanza que "si no los mata ni el silencio ni el COVID, voy a ir a la yugular".

#LaPlata #Berisso #Ensenada #UOCRA ?? Se conoció un video del Pata Medina, previo a regresar al arresto domiciliario, en donde se lo escucha arengando a sus seguidores y lanzando una amenaza a sus rivales. pic.twitter.com/ee1IlTEBdO — El Editor Platense (@editor_platense) November 24, 2021

Por su parte, Tobar no respondió a las agresiones sufridas. Sus allegados indicaron que "todos saben quiénes son y cómo actúan los Medina, no vamos a entrar en sus provocaciones". La lista Blanca y Azul será la rival del sector del Pata en las elecciones que se vienen en la UOCRA de Mar del Plata.