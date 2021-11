Un senador de Omar Perotti calificó como “actos terroristas” las últimas balaceras en Rosario

Para el sector del peronismo que gobierna Santa Fe, lo sucedido en las últimas horas en Rosario, que incluyeron una balacera contra dos populares espacios gastronómicos, constituyen “actos terroristas”. La calificación viene por cuenta de Roberto Mirabella -actual senador nacional y ladero histórico de Omar Perotti-, para quien la situación amerita “medidas extraordinarias”.

El legislador, que resultó electo diputado nacional en el último comicio, es el primer referente del oficialismo provincial en referirse a los gravísimos hechos sucedidos el domingo a la noche, cuando en pocos minutos de diferencia se produjeron dos ataques a balazos contra la parrilla El Establo y el carribar Jorgito Juniors.

Mirabella concedió una entrevista a MDZ, en la que, sin saberlo, terminó coincidiendo con algunas de las calificaciones vertidas en estas horas por dirigentes de la oposición: tal es el caso del diputado nacional de Juntos por el Cambio Federico Angelini, quien habló de “narcoterrorismo”. Antes se había pronunciado la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad Patricia Bulrrich, que exigió al Presidente mayor presencia de fuerzas federales.

“¿Por qué terrorista? Si se están atacando escuelas, estaciones de servicio, si empiezan los restaurantes, y si va en alzada, y no hubo víctimas fatales de milagro, está habiendo una conspiración armada, organizada para amedrentar a la población. Ponganle el nombre que quieran. Hay que tomar medidas desde el servicio penitenciario, tanto nacional como provincial. Tener todas las fuerzas de la ley para atacar a las personas que cometen estos actos”, sentenció quien es el principal referente del perottismo.

Si bien la entrevista tenía como objetivo inicial abordar el resultado de las elecciones, la coyuntura obliga a cambiar el eje. Tras los hechos sucedidos en Rosario, Patricia Bullrich pidió mayor intervención del presidente. ¿Qué responden desde el oficialismo provincial?

La situación que atravesamos es extraordinaria, con lo cual es muy probable que requiera medidas extraordinarias para afrontarla. Lo que pasa en Rosario no pasa en ningún lugar de la Argentina: es muy grave y complejo, y se da en una ciudad determinada. Lo que sucede es consecuencia de órdenes de bandas narcos que operan desde la cárcel para amedrentar y sembrar terror a la gente, y también al gobierno, que quiere enfrentar a estas bandas. Es realmente muy preocupante porque están haciendo actos terroristas donde amedrentan a la población. No me apuraría en querer responder a Bullrich, me apuraría en buscar soluciones.

¿Qué tipo de medidas extraordinarias?

No soy experto en seguridad, por eso no me quiero adelantar a expresar las medidas que haya que hacer porque no soy experto ni ministro. Como legislador nacional acompañé en este proceso que lleva adelante el gobernado Perotti en las gestiones ante la Nación o desde el Congreso. Pero no soy el ministro, con lo cual adelantarme a lo que hay que implementar sería arriesgado

Es la primera vez que desde el oficialismo se plantea el uso del término terrorismo. ¿Por qué lo calificas así?

A una semana de las elecciones, ya con un análisis más trabajado, ¿por qué consideran que se dio el resultado que se dio?

Nosotros tuvimos en Santa Fe una performance mucho mejor que en cualquier elección intermedia legislativa nacional. Tuvimos el 32% cuando a nivel legislativo nunca superábamos el 25%. En segundo lugar, en términos relativos, comparado con Entre Ríos o Córdoba, tuvimos una performance mucho mejor. También debimos haber cometido errores y equivocaciones, a las que hay que prestarle atención, para poder cumplir con las expectativas que tiene la población. Por otro lado, creo que hay que analizar de manera no homogénea el comicio. En Rosario ganamos, y en Santa Fe perdimos. A nivel local en Rosario estuvimos en la puerta frente al candidato del intendente, y en la capital provincial el candidato del intendente perdió. Las performances son diferentes en cada lugar.

Amén de resultar electo diputado nacional, hubo varias versiones que te mencionaban como número puesto para asumir un lugar en el gabinete de Perotti, que impulsa cambios ¿Existe tal posibilidad o está descartada?

Lo hablaban los colegas tuyos. Nosotros no hablamos públicamente sobre eso. La opción que vaya al Gabinete en este momento está totalmente descartada. Voy a jurar como diputado.