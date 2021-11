Mendoza está cada vez más cerca de autorizar las pistolas Taser

El bloque del PRO en diputados presentó hace más de un año el proyecto para que las fuerzas policiales de Mendoza puedan utilizar pistolas Taser o armas electrónicas de uso no letal. El legislador, Gustavo Cairo, aseguró que la próxima semana se dará tratamiento en la comisión de LAC (Legislación y Asuntos Constitucionales) para que pueda aprobarse y darle tratamiento en el recinto antes de que termine el año.

El proyecto fue presentado el año pasado por el diputado Álvaro Martínez (PRO), acompañado por todo el bloque. Básicamente el argumento que sostiene la norma es que sólo se podrán usar las armas electrónicas no letales "cuando sea estrictamente necesario en el cumplimiento de sus deberes y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas".

Según el proyecto, las personas que podrían utilizar las armas electrónicas no letales serían específicamente aquellas que han sido especialmente instruidas y capacitadas. Además, detalla que se pueden utilizar solo en casos para inmovilizar, impedir una fuga o una lesión a terceros, legítima defensa o impedir un delito.

El diputado del PRO, Gustavo Cairo, actualmente integra la comisión de LAC y en diálogo con MDZ afirmó que la próxima semana le darán el tratamiento correspondiente en la comisión y que esperan que se convierta en ley antes del 10 de diciembre.

"El bloque de Cambia Mendoza está de acuerdo en su tratamiento. Tenemos que esperar para conocer la opinión del Justicialismo", describió Cairo y agregó que dicha aprobación e implementación es necesaria porque actualmente "no está contemplado el uso de las armas electrónicas".

Al día de hoy, la provincia cuenta con 12 armas electrónicas que no están en utilización. Desde el Ministerio de Seguridad no emitieron opinión para conocer la postura sobre la utilización o no de estas pistolas por parte de la fuerza policial.