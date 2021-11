El curioso mensaje de La Cámpora que difundió Cristina Fernández de Kirchner tras el ataque a Clarín

El violento ataque al edificio de Clarín perpetrado por encapuchados con bombas molotov despertó un repudio generalizado en el arco político. Pero si bien el presidente Alberto Fernández envió un mensaje claro de rechazo a esta acción violenta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió difundir un curioso mensaje de La Cámpora.

Clarín es desde hace años el enemigo principal de la ex presidenta. Luego de una ruptura ocurrida durante la primera presidencia de Cristina, su relación nunca se recuperó. Todo lo contrario. A pesar de que ya no es mandataria, la "jefa" del kirchnerismo no pierde oportunidad en criticar al multimedio, ocasiones en las que deja en claro que todavía mantiene vivo el enfrentamiento.

Por eso su palabra era muy esperada tras el ataque ocurrido anoche alrededor de las 23. Un grupo de encapuchados tiraron varias bombas molotov a la fachada del edificio del grupo Clarín ubicado sobre calle Piedras al 1700. Si bien hay filmaciones del momento, no hay sospechosos por la violenta acción.

Cristina Fernández de Kirchner eligió no decir nada con sus propias palabras. En su cuenta de Twitter, en cambio, decidió compartir un mensaje de La Cámpora, la agrupación ultrakirchnerista joven. Curiosamente, luego de repudiar el ataque, lo comparan con algunos incidentes ocurridos en algunas sedes del Frente de Todos.

Por ello, repudiamos y condenamos firmemente el ataque perpetrado por encapuchados contra la sede del Grupo Clarín, registrados por un video en la noche del lunes 22 de noviembre a las 23 horas según hizo saber la propia empresa, en plena Ciudad de Buenos Aires. — La Cámpora (@la_campora) November 23, 2021

"Repudiamos y condenamos firmemente el ataque perpetrado por encapuchados contra la sede del Grupo Clarín, registrados por un video en la noche del lunes 22 de noviembre a las 23", indican desde La Cámpora en uno de sus mensajes. "En mayo de este año la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca sufrió un atentado con un artefacto explosivo, afectando edificios vecinos. No hay registro audiovisual. Pasaron 183 días, no hay avances en la causa y el hecho permanece impune", siguieron.

"Una gran cantidad de unidades básicas han sido atacadas desde hace años con consignas similares a la que muchas veces se promueve irresponsablemente desde diferentes lugares", reza otro mensaje. El hilo termina con un pedido de justicia: "Es imperioso que la Justicia investigue, exponga y condene a los promotores y responsables de todos estos hechos, como venimos reclamando sin eco mediático desde hace mucho tiempo",