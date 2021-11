La dura advertencia de un economista sobre un polémico proyecto de Máximo Kirchner

En la última semana, el proyecto de ley de Envases con Inclusión Social que promueven desde el kirchnerismo obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y agiliza su camino para ser tratado en el recinto. Ante el avance, se alzaron muchas voces en contra de lo que consideran un "nuevo impuestazo". Entre ellos, la del economista y empresario Gustavo Lazzari, quien descartó que el escrito apunte a la responsabilidad ambiental y lo calificó como una "nueva caja para La Cámpora".

El hijo de la inolvidable presidenta de la Liga de Amas de Casa, Lita de Lazzari, dio su opinión y lanzó fuertes advertencias acerca del proyecto. "No nos enamoremos de los títulos. No es una ley de envases es un impuesto, un impuestazo cruel sobre el sector privado argentino. Esto equivale que el IVA sea del 24% porque grava con el 3% a todos los productos envasados", comenzó detallando.

Además, descartó que el espíritu de la legislación propuesta sea el cuidado ambiental y lo limitó a un interés recaudatorio. "Lo va a manejar La Cámpora desde el Ministerio de Ambiente. La basura va a seguir en el piso y se va a estatizar a los cartoneros porque sus ingresos van a depender de esa ley de envases", explicó y agregó con dureza: "Te digo que esto va a ser la fábrica de coimas y corrupción de la Argentina porque, por la forma polinómica que han armado estos tipos -que están locos de la cabeza-, cada empresa va a tener su tasa, la cual no va a coincidir con la que tiene la AFIP. Esto va a provocar que a los empresarios nos caigan los perros, nos van a arreglar en dos o tres años y nos van a romper todo".

Lazzari consideró que, de ponerse en marcha, este tasa logrará recaudar en muy poco tiempo más dinero de lo que consigue en Ministerio de Seguridad. "Es más importante la caja que le regalan a La Cámpora que la seguridad. No es una tasa, es un impuesto. No va a limpiar, no va a levantar la basura, ni va a permitir que haya más reciclaje".

Sobre la posibilidad de este este proyecto se convierta en ley, el economista opinó que la idea del oficialismo es lograr la media sanción "entre gallos y medianoche" por eso exhortó a los diputados a "pararse de manos". "Muchachos déjense de embromar. No lean el título de la ley, lean todo el contenido y se van a dar cuenta que esto mata pymes a morir", indicó.