Quién es la candidata tapada que se destaca en la lista de Diego Santilli

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, que podrían dejar al kirchnerismo/peronismo por primera vez sin mayoría en el Congreso de la Noción -y marcar un quiebre con sus votantes- MDZ hablo con Danya Tavela candidata de Juntos a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Se trata de la excompañera de Facundo Manes en la interna opositora, dirigente radical y vicerectora de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

“El radicalismo no va a romper Juntos”, aseguró Danya Tavela y remarcó que “el Gobierno post PASO fue una colección de anuncios vacíos”. “Urgente se debe declarar la emergencia educativa”, disparó y agregó que es "una falacia que quienes no votaron en las PASO son kirchneristas”.

La candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires afirmó que están reforzando las recorridas en dos puntos. Primero consolidar los buenos resultados obtenidos y segundo trabajar para mejorar donde quedo una diferencia desfavorable, yendo a buscar a los que no votaron, votaron en blanco o a otras fuerzas políticas. Escuchando, planteando propuestas y explicando porque Juntos es la alternativa a este Gobierno. Remarcando la importancia que tienen estas elecciones: para conseguir la primera minoría en el Congreso, cambiar el quorum propio que tiene la vicepresidenta en el Senado y ser los Diputados y Senadores que acompañen al próximo presidente durante sus dos primeros años de mandato.

Danya Tavela remarcó: ”Juntos tiene una clara oportunidad de crecimiento con la gente que no nos votó haciendo foco en los cuatro temas fundamentales que aparecen en todas las charlas con vecinos y son las mayores preocupaciones de los bonaerenses: economía, inseguridad, educación un tema central en la campaña y la falta de trabajo. Argentina hace 10 años que no genera puestos de trabajo en el sector privado y esto tiene un impacto muy grande”.

Así mismo la dirigente Radical dijo a MDZ que es una mentira que los que no votaron en las PASO son votantes de el Frente de Todos. Afirmó: “Es una falacia más de este Gobierno, todas las encuestas están demostrando que los votantes se reparten proporcionalmente, como fue el resultado de las PASO. La gente no fue a votar por miedo a los contagios, es lo que nos dicen en las recorridas, y ahora van a ir a votar porque vieron que no hubo un pico de contagios post elecciones”.

Danya Tavela, docente y vicerectora de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires habló sobre la emergencia educativa, el primer proyecto de Ley que presentara en el Congreso. Dijo: “Declarar la emergencia educativa es urgente y tiene dos consecuencias concretas: la primera tiene que ver con la prioridad de la inversión pública en educación, tanto en infraestructura y conectividad como en el plan que hay que llevar adelante para recuperar los quinientos mil chicos en la Provincia de Buenos Aires y un millón trecientos mil en el país que quedaron fuera del sistema educativo y la obligatoriedad de la evaluación una medida que va a tener impacto en el mediano plazo, va a permitir trabajar sobre la calidad educativa teniendo un diagnostico claro que se construye desde las evaluaciones para mejorar la calidad educativa. No puede ser que no se evalué por una decisión política del Ministerio. La segunda cuestión garantizar como mínimo los 180 días de clases. Esto está vinculado a temas de infraestructura y a paros docentes, no puede ser que los chicos hayan tenido en algunas provincias durante los últimos 4 años entre 50 y 60 días de clases al año. Es una perdida en los niveles de formación lo que significa que esos chicos tienen una educación parcial que no les permitirá incorporarse al medio socio productivo cuando terminen su trayecto formativo”.

Asimismo, afirmó que a mediano y largo plazo es fundamental trabajar en la jerarquización de la profesión docente, para eso la primera cuestión tiene que ver con poder determinar la obligatoriedad de calidad de los profesorados y de la formación docente como lo tienen las carreras universitarias

Por otra parte, Tavela se refirió a la situación que vivieron los estudiantes durante la cuarentena, especialmente los que terminaban etapas de formación (jardín, primario y secundario): “Son chicos que les cuesta adaptarse a una nueva modalidad, en los últimos dos años casino tuvieron contacto con sus compañeros ni con los profesores. Desde lo social y lo psicológico son chicos que no pudieron cerrar etapas y eso impacta en como se insertan en los siguientes niveles educativos”.

La candidata a diputada nacional de Juntos sostuvo: “Esto demuestra la decidía del Gobierno a la hora de evaluar las consecuencias de las medidas que fueron tomando. Realmente desde el Gobierno no juzgan las acciones equivocadas, cuando eso pasa no se tiene la capacidad de corregir errores”.

En cuanto a las medidas que tomo el Gobierno después de la derrota en las PASO, la excompañera de Manes dijo:” El Gobierno post PASO fue una colección de anuncios, una colección de anuncios vacíos de racionalidad tomados sin ningún tipo de datos, tomados sin ningún tipo de certezas”. Danya Tavela junto a Facundo Manes.

Danya Tavela hablo de la generación de nuevos puestos de trabajo, otro eje de campaña de Juntos: “Los principales perjudicados por la falta de trabajo son los jóvenes. Lo primero que hay que generar es un plan de Empleo Joven que promueva e incentive a las empresas a contratar trabajadores entre 18 y 35 años. Otra cuestión a discutir son las leyes laborales que tienen 70 años de antigüedad con una economía posicionada en el siglo XXI, tenemos que dar la discusión para que la economía se refleje en nuevas leyes laborales aggiornadas a la época que vivimos”.

“Los radicales no pensamos romper Juntos, queremos construir un escenario en que haya un radicalismo protagonista”

Esa fue la respuesta de Danya Tavela, ante la consulta de que va a pasar con el radicalismo después del 10 de diciembre, y agrego “En las PASO y a lo largo de la campaña quedo consolidado el espacio, con un radicalismo como socio pleno en el espacio de Juntos. El objetivo es ganar las elecciones el 14 de noviembre. No estamos planteando rupturas en la oposición. Entendemos que el electorado se ha expresado claramente a favor de la existencia de la coalición. Las PASO fortalecieron a Juntos con un protagonismo mayor de la Unión Cívica Radical; con la aparición de nuevos liderazgos como Facundo Manes, Martin Tetaz y Rodrigo de Loredo ya no hay en la coalición de Juntos una fuerza hegemónica y esto nos permite pensar que podemos constituir además de una coalición electoral, y una coalición parlamentaria también una coalición del gobierno para el 2023”.

Con respecto al escenario en el país después del 14 de noviembre Danya Tavela dijo que es un escenario incierto, porque depende de la actitud que tome el 15 de noviembre el gobierno. “Si la actitud va a ser mirar para atrás, culpar de todo lo que nos esta pasando a los gobiernos anteriores y quedarnos parados en el relato. La situación es muy difícil para la Argentina... Si en cambio el gobierno toma nota del resultado electoral y decide junto con la oposición poder plantear un debate del modelo de país, un debate de aquellas cuestiones centrales que tenemos que discutir, Argentina tiene una perspectiva de mejorar alguna de sus situaciones y sobre todo de poder proyectar para el 2023 un cambio y empezar a trabajar en serio en un país que mire al progreso. Pero depende mucho de la actitud que tome el gobierno después del 14 de noviembre”