Uno de los policías involucrados en el caso Lucas González fue denunciado por Cristina Fernández de Kirchner en 2016

Tras conocer la muerte de Lucas González y con los avances en la investigación, los tres policías que estuvieron involucrados en el procedimiento quedaron en la mira de la Justicia y se les prohibió salir del país aunque todavía no han sido detenidos. El caso ha causado una gran conmoción y desde diferentes sectores políticos han repudiado el accionar de los efectivos.

Mientras los pesquisas avanzan en la reconstrucción de los hechos que provocaron la muerte del joven de 17 años luego de recibir dos disparos en la cabeza, este viernes se conoció un dato escalofriante acerca de uno de los uniformados. Es que, a pesar de no haberse divulgado públicamente la identidad de los sujetos, se supo que uno de ellos había participado en un episodio que involucró a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Fue en 2016 que la vicepresidenta realizó un posteo en su blog personal donde denunciaba destrozos en la casa de los padres de Néstor Kirchner en Río Gallegos. “Fue absolutamente violento e intimidatorio, que refleja claramente un clima de época", había señalado Cristina en ese momento y sumó que previo al ataque se había producido un hecho que había dado lugar a suspicacias.

Según relató, la policía de Santa Cruz había detenido en un puesto de control un vehículo en el que viajaban seis personas. En un primer momento, estos habían indicado que se encontraban de paseo, pero luego se halló en el auto una pistola Glock calibre 9mm. Fue recién allí cuando los involucrados decidieron identificarse como parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los policías que viajaron al sur y fueron denunciados públicamente por la exmandataria, se encontraba uno de los efectivos que participó del procedimiento en el que perdió la vida Lucas González.

Qué se sabe de la investigación

Por el momento, han surgido cinco datos determinantes que apuntan a que la policía no tuvo un accionar adecuado.

Los siguientes son los cinco elementos clave a partir de los cuales tres policías de la brigada de la comisaría vecinal 4D de la Policía de la Ciudad quedaron comprometidos en la causa por el crimen del adolescente Lucas González, el futbolista de 17 años asesinado que recibió dos impactos de bala en la cabeza el miércoles pasado en el barrio porteño de Barracas.

No se pudo demostrar un intercambio de disparos. Los efectivos habían señalado que este había sido el contexto en el que el joven salió herido. Sin embargo, peritos de la Policía Federal Argentina recolectaron cinco vainas servidas, todas calibre 9 milímetros, como las de las armas reglamentarias de los policías porteños implicados.

Se les secuestraron sus armas para peritajes balísticos en los que se intentará determinar cuántos tiradores hubo y de qué arma partió el tiro que mató a Lucas.

Por otra parte, la familia de González y los tres adolescentes que viajaban con Lucas en el auto aseguran que la Policía de la Ciudad "plantó" la réplica del arma hallada dentro del Volkswagen Suran de las víctimas. Se trata de una réplica de revólver calibre 38, hallada en el piso del asiento trasero, del lado derecho, detrás del asiento del acompañante donde iba sentado Lucas.

Otro factor determinante es que el auto en el que viajaban los uniformados no estaba identificado. Ahora se conoce que se trató de un Nissan Tiida tipo sedán, cuatro puertas, color champagne, que no tenía patente trasera, no llevaba la sirena encendida, ni tenía baliza luminosa en el techo.

El juez, en tanto, menciona en su resolución un único video de una cámara de la Ciudad de Buenos Aires con la lente averiada que solo captó, de manera parcial, la secuencia de la interceptación que los policías de brigada hicieron del auto de las víctimas, pero no los disparos. El magistrado comparó la maniobra a "un asalto" y no a un procedimiento para identificar sospechosos.

Los tres sobrevivientes que iban con Lucas en el auto o sus familiares, relataron a la prensa lo irregular que fue el operativo. Explicaron que venían de entrenar en el club Barracas Central, pararon en un kiosco a comprar "un jugo", subieron al auto, fueron interceptados por un vehículo, del que bajaron tres hombres armados a los que creyeron ladrones.

"Bajan así chorros, tipo a robarnos, a apuntarnos así ya con arma en mano, No parecían nada policías", dijo Niven, uno de los sobrevivientes.

Y agregó: "Yo me agacho y ahí nomás escucho cinco disparos más o menos. Yo no levanté la cabeza hasta que paró, y ahí lo veo a Lucas, que estaba adelante mío, y veo que le sale una bala por acá (señaló la cabeza)".