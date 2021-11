Patricia Bullrich fustigó a Alberto Fernández por sus dichos sobre el crimen de Lucas

La titular del PRO, Patricia Bullrich, criticó en durísimos términos a Alberto Fernández por sus declaraciones sobre el crimen del adolescente Lucas González, al cuestionar que el presidente "se ponga en juez y ya decida quienes son los culpables e inocentes" mientras está abierta la investigación en la Justicia. Además le reprochó su "mal gusto" por el discurso que dio en el acto del Día de la Militancia en la Plaza de Mayo.

"Está muy mal que el Presidente de la Nación se ponga en juez y ya decida quienes son los culpables e inocentes, entrometiéndose en lo que debe ser una investigación judicial. Alberto Fernández tiene que actuar con la razón de la verdad, no con el corazón, y la verdad no la tiene", aseguró Patricia Bullrich en declaraciones al canal LN+.

Luego de conocerse el fallecimiento de Lucas González a causa de dos disparos en la cabeza que sufrió durante un confuso episodio con tres policías de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio porteño de Barracas, el presidente Alberto Fernández elevó sus condolencias a la familia de la víctima y señaló que "no es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de argentinos y argentinas, terminen con la vida de gente inocente".

Respecto al homicidio del adolescente, la exministra de Seguridad pidió que la investigación judicial "tiene que hacerse de manera rápida y contundente", aunque no se mostró del todo conforme con la decisión de las autoridades porteñas de separar momentáneamente a los tres agentes implicados: "No hay que pasar a disponibilidad ni separar de la fuerza a un policía cuando uno cree que actuó en el cumplimiento de su deber, porque el mensaje es muy malo. El ministro (de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro) debería tener información para hacerlo, sino no debería".

Por otro lado, Patricia Bullrich se refirió a la marcha por el Día de la Militancia convocada por la CGT y el Gobierno apenas tres días después de la derrota electoral: "Me parece un método militarizado y alejado de la realidad. El acto fue total y absolutamente anacrónico y vergonzoso. Perdieron votos, perdieron territorio, perdieron intendencias, perdieron en todo el país, y festejan porque tuvieron una mínima diferencia de 200.000 votos en solo un territorio de la provincia de Buenos Aires. Es un delirio no entender la pérdida de representación social que ha tenido el peronismo".

"Lo que hicieron fue una acción de extorsión contra el voto popular del domingo. Si ganaste una elección y tres días después te dicen que no la reconocen, es Cristina Fernández de Kirchner no pasándole los atributos a Mauricio Macri, es la plaza con 14 toneladas de piedra. Son las lógicas de extorsión a la democracia", argumentó con ejemplos concretos sobre episodios protagonizados por el kirchnerismo durante el gobierno de Cambiemos.

Asimismo, Bullrich retomó sus críticas contra Fernández y le reprochó haber convocado a un diálogo "condicionado" con la oposición y dejando afuera a otros referentes como Mauricio Macri y Javier Milei: "Me parece de tan mal gusto este presidente que se pone a gritar. Primero, acá no ha habido ningún llamado al diálogo. Punto dos, el mismo Presidente dijo que lo iba a mandar al Congreso, y todavía nada. Punto tres, las decisiones de Juntos por el Cambio son de la mesa nacional.

"Todo lo hace para decir el nombre ‘Macri’ y pretender meter cuña en Juntos por el Cambio. Desde que está en el gobierno, Alberto nunca ha tenido una acción moderada de diálogo", añadió.