La movida desesperada de un cacique peronista investigado por juego clandestino

Tras las elecciones, vuelve a tomar temperatura la causa en la que se investigan posibles responsabilidades políticas en el manejo del juego clandestino en Santa Fe. La misma tiene como principal implicado a Armando Traferri, un senador peronista con fuerte peso en el Cordón Industrial, quien ahora denunció a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery por supuesto espionaje ilegal.

Traferri, representante del departamento San Lorenzo en la Legislatura provincial, presentó ante ese cuerpo un escrito en el que indica que los funcionarios judiciales requirieron de manera ilegal los datos de tráfico, en un período de al menos dos años, de una línea de telefonía celular que le asignó oportunamente el Senado.

Si la denuncia avanza, podría generar el corrimiento de Schiappa Pietra y Edery, dado que por el diseño del Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino, el Poder Legislativo lo subordina en los procesos de designación, régimen de sanciones y remoción de fiscales. Esto último generó siempre un conflicto institucional, que la causa por juego clandestino no hizo más que agudizar.

Tal como contó oportunamente MDZ, Traferri es uno de los señores feudales de Santa Fe. Desde su banca en el Senado como representante del departamento San Lorenzo, lidera el interbloque que supo colocar a la vicegobernadora Alejandra Rodenas (quien compitió junto con Agustín Rossi en la última PASO) y que viene actuando como contrapeso dentro del peronismo al gobernador Omar Perotti.

Según se conoció a finales del 2020, el MPA maneja la hipótesis de que Leonardo Peiti, un empresario acusado de manejar el juego clandestino, le pagó coimas a Traferri, para brindarle la protección necesaria para montar un negocio sin riesgos durante años.

Traferri ya fue nombrado por el exfiscal Gustavo Ponce Asahad -uno de los funcionarios judiciales detenidos por la investigación- como supuesto organizador de la red de juego clandestino. También apareció en la declaración de la viuda de David Perona -un "colega" de Peiti-, quien directamente blanqueó que su esposo le habría pagado unos 8 millones de pesos para la campaña electoral.

Schiappa Pietra y Edery vienen intentando sin éxito sentar a Traferri en el banquillo de los acusados. En Santa Fe, los senadores departamentales cuentan una amplia inmunidad, que los protege incluso de ser llamados a declarar como imputados. Actualmente, la Corte Suprema de esa provincia tiene en sus manos un expediente que podría determinar que el legislador sí deba presentarse, aunque por ahora no se registran novedades.

Esta semana, apenas horas después de conocerse el resultado de las elecciones, el senador volvió a la carga con una denuncia ante la Legislatura, acusando a los fiscales por supuesto espionaje ilegal. "No solamente no lo tenían permitido hacer en razón de mis fueros, lo cual no es poca cosa; sino que ese tipo de información recolectada –con fuero o sin él-, por sus características y extensión, requiere necesariamente de la orden de un juez, de la cual carecieron absolutamente. Eso es ilegal sin vueltas", dijo a través de un comunicado.