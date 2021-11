Insólito: un gobernador pretende regular los medios de comunicación

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, pidió "regular más a los medios de comunicación" este jueves y sostuvo que "la gente piensa lo que los periodistas proponen".

Capitanich, que logró revertir el resultado de las PASO en la provincia que gobierna, apuntó contra la prensa por su análisis de las elecciones del domingo.

"La construcción de poder político lucha claramente con esta construcción de sentido que logra la hegemonía comunicacional en la región y en todo el mundo", aseguró este jueves Capitanich.

"La gente empieza a pensar lo que los medios y los periodistas proponen. Tienen una capacidad enorme de instalar el discurso", sostuvo Capitanich.

Capitanich ya había roto varios diarios cuando fue jefe de Gabinete.

"Si competís en una cancha embarrada e inclinada, tus probabilidades de éxito son cercanas a nulas. No puede funcionar así. Tiene que ver con los medios y su regulación. Los medios no se regulan, defienden intereses específicos. Si no hay más regulación, eso es un problema. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha resultado insuficiente", agregó el gobernador de Chaco.

"Es un tema que si bien no define una elección, construye marcos mentales. Están permeando más en nuestros votantes y nosotros tenemos una impermeabilización de los votantes opositores. Gran problema nuestro: están blindados a la penetración nuestra y ellos están penetrando con mayor eficacia en nuestros votantes. Es un tema de incidencia clara", se lamentó Capitanich.

"Por lo menos hay que tener algunas regulaciones básicas desde la información, regulaciones básicas sobre tiempos de exposición, y a su vez poder construir desde la exposición de los partidos o las alianzas electorales un mecanismo para exponer con más precisión las propuestas concretas y tangibles sobre problemáticas en común", sostuvo el mandatario chaqueño.

"Por la hegemonía discursiva tenés militantes de ellos 24 horas por día. Porque los militantes son no solo en términos de comunicación tradicional sino también en comunicación no tradicional. Ellos tienen el esquema diario-radio-TV y después una hegemonía en la penetración en redes: algoritmo, inteligencia artificial. Esa es una asimetría severa", agregó Capitanich.

Y concluyó: "Si no corregimos desde la regulación y la concentración, tanto de propiedad como algoritmos, estamos ante un problema serio".

Cuando fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Capitanich protagonizó una recordada conferencia de prensa en la que rompió varios artículos periodísticos de Clarín por "faltar a la verdad". Luego se mostró arrepentido por lo ocurrido.